Quais os signos que serão mais impactados pelo eclipse solar em Balança?

Os eclipses são eventos que, normalmente, nos trazem situações imprevisíveis, independentemente de se apresentarem com bons ou maus aspetos. É necessário analisar o mapa astral detalhadamente para obter uma maior clareza sobre as possibilidades.

No entanto, quando os aspetos que o próprio eclipse traz são mais desafiantes, como este aos 10 graus de Balança, que chega em tensão com Marte, temos alguns elementos que nos dão uma ideia mais clara da direção dos acontecimentos.

Este, que é o último eclipse do ano, é um eclipse tenso, trazendo uma energia de nervosismo e agitação interna e na vida prática, especialmente para as pessoas que têm o Sol, a Lua, ascendente, Vénus, Marte, Urano ou Plutão perto dos 10 graus de Balança, Carneiro, Caranguejo e Capricórnio. Estes são os quatro signos que serão mais impactados por ele.

Carneiro/Balança

Podem esperar um maior movimento em questões relacionadas com os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Temas que nos remetem a nós mesmos e aos outros: quem somos e quem gostaríamos de ter ao nosso lado; o que esperamos de nós e dos outros; como queremos amar e ser amados; de que forma queremos ser tratados e como tratamos os outros. Eu e o outro.

Caranguejo/Capricórnio

Carreira e família serão os temas trazidos pelo eclipse. Como estamos a dividir o nosso tempo entre a família e o trabalho. O que esperamos da família e do trabalho; será que precisamos de fazer mudanças em nós para que a nossa relação com a família e com o trabalho passe por mudanças benéficas? Se a família e o trabalho nos sufocam, é hora de nos libertarmos, e tudo será feito de forma drástica.

Os restantes signos – Touro/Escorpião, Gémeos/Sagitário, Leão/Aquário e Virgem/Peixes – sentirão as mudanças, mas não serão tão impactantes.

Touro/Escorpião sentirão um impulso para mudanças no trabalho e na forma como se relacionam com a saúde. Podem ocorrer alterações no trabalho, novos projetos, um novo emprego ou uma necessidade forte de cuidar melhor do corpo.

Gémeos/Sagitário sentirão mudanças na vida social, nas amizades, nos romances e na autoestima. Podem surgir romances e novas amizades que trarão as mudanças prometidas.

b sentirão um chamado à vida espiritual e à busca por novos conhecimentos. É um tempo de estudo e dedicação ao espírito, e podem também surgir oportunidades de viagem.

Virgem/Peixes devem estar atentos às finanças, tanto às que são fruto do seu próprio esforço, como aos investimentos partilhados. Devem também prestar atenção às finanças dos cônjuges. É hora de dar passos seguros.

Todos seremos impactados, uns mais, outros menos. Observem, entrem no barco e boa viagem! Uma viagem que durará cerca de seis meses.