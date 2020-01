Se parar para refletir nos últimos 365 dias que (sobre)viveu, ou questionar quem estiver à sua volta, na sua esfera mais próxima, certamente que as partilhas podem ressoar umas nas noutras: de uma forma geral, 2019 promoveu transformações, mudanças, riscos e o início para semear os sonhos que se querem materializar no futuro.

Se porventura não se identificar, das duas uma: ou anda a viver em negação - com medo de viver de forma digna pois isso pode ir contra ao que os outros esperam de si - ou acredita que as mudanças têm todas de ser radicais. E não, não têm. Aliás, as mudanças devem ser vividas com baby steps, têm de ser ecológicas (sem conflito interno), gradualmente ao encontro do que é o desejado por si.

Eis que uma nova década chegou, com uma energia que será totalmente revigorada, contudo, não necessariamente mais leve e/ou cor-de-rosa, pois é já no próximo dia 12 de janeiro que acontece a conjunção de Saturno e Plutão em capricórnio: eis que chegou a hora de nos responsabilizarmos definitivamente pelas nossas decisões, escolhas, opções, caminho, direção. Somos os realizadores do filme que queremos viver! Chega de chorar pelos cantos da casa às escondidas, ou procurar refúgio nas drogas, no álcool, na comida, no papel da vítima, na arrogância. É tempo de largar a chucha e de olhar o espelho: somos adultos e é imperativo que essa parte nossa ganhe espaço nas nossas vidas.

Aproveite o fim de semana para organizar de forma estruturada o que deseja manifestar no decorrer de 2020. A minha proposta é bastante prática e simples:

Defina uma intenção mensal;

Coloque um lembrete quinzenal no telemóvel (por forma a relembrar a intenção que estabeleceu nesse mês);

Escreva todas as manhãs, antes de sair de casa, que acredita no seu coração e no seu discernimento;

Note que a sugestão que lhe deixo não carece de nenhum investimento financeiro, de nenhum malabarismo, nem de nenhum equipamento conectado à internet. Precisa simplesmente de uma caneta e de uma agenda, que pode perfeitamente fazer em casa. Reutilize revistas e dê cor e imagem, se estiver disponível para investir mais tempo nesta tarefa diária/mensal.

Sugiro ainda que faça um check-up! Certifique-se que se nutre de forma amorosa e consciente, o seu corpo é o seu veículo, é o seu reflexo. Garanta que tem capacidade de resposta a todos os convites que surjam, não tenha medo de dizer que não. Procure viver de acordo com o seu ritmo, no seu tempo.

Escolha viver aqui e agora, repita este mantra todas as manhãs: Eu vivo neste corpo, neste dia, aqui e agora. Seja o realizador e o protagonista da sua história!

Desejo-lhe um novo ano muito sereno, e saudável em todas as esferas: psicológica, espiritual e fisicamente.