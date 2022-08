Tantas vivencias que vazam e enchem como as marés neste Verão, tantos momentos cheios como a Lua e o Sol a cada dia, mas tão poucas ou nenhumas palavras para partilhar.

Como é habito no Verão estou sempre muito mais ausente do computador e muito mais Presente entre Mares e Florestas, Trabalho e Celebração.

Deixo-vos umas breves palavras sobre o ciclo ainda no ar bem vivo: Lugnhasadh

O pico do verão, o momento de colher a abundância do jardim da nossa casa e do nosso coração. Que nos sustentará pelo Inverno e nos trará as sementes para a próxima Primavera.

Tempo de agradecer todo o processo de crescimento e colheita.

A energia do Sol começa muito lentamente a diminuir, e, muito lentamente começamos a olhar e ir mais para dentro de nós.

Integrando todo este ciclo e transformando-nos caminhando muito lentamente para o Outono.

Mas o presente é o agora e é tempo de colher o que semeamos todos este ciclo, tempo de agradecer pelo fruto que nos tornámos. Tempo de celebração, partilha e integração de todas as aprendizagens do processo.

A espiga, o pão e um cesto com boa fruta da época são símbolos deliciosos a partilhar por tradição.

Que assim seja.

Assim É.

Nádia NadZka

www.nadzka.weebly.com