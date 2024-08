Lua Nova de Leão e Lammas, o Festival Celta das Primeiras Colheitas

A Lua Nova de Leão, foi dia 4 Agosto logo a seguir a Lammas, dia 1. A celebração das colheitas no hemisfério norte. Tempo das feiras e das férias, do agradecimento à Mãe Terra pelos seus frutos, abundância de corpo e alma.

A cor, é o amarelo doirado das espigas cerealíferas, da conclusão da Obra, do culminar da Luz nas searas. Demos sempre, graças, aqui e em toda a parte por esta Vida Sagrada que nos acolhe e nutre, sem preconceito nem partidarismo, pois o Sol nasce para todos.

Esta Lua Nova acontece com Vénus a entrar em Virgem – de novo a esfinge! – e Mercúrio retrogradando.

Esta retrogradação vai ajudar-nos a rever o que adiámos, não vimos, negligenciámos em Junho e Julho, e a retomar o rumo.

Ressurreição de projectos, retomar de situações inacabadas, mal analisadas: em Agosto precisamos de trabalhar, por em prática, refinar, terminar projetos, circunstâncias.

Júpiter e Saturno pedem reflexão sobre o que estava a acontecer em Dezembro de 2020, quando iniciaram novo ciclo (na parte do Mapa Astral onde temos Aquário) e o que precisamos restruturar agora.

Saturno em Peixes em quadrado a Júpiter em Gémeos diz-nos: “Pára! Não podes seguir em frente a menos que tu faças o que vai SERVIR a parte do teu Mapa que e estou a examinar” (onde está Peixes). O que vai estruturar planos, estabilizar crises, nebulosidades.

Com Marte conjunto a Júpiter, são necessárias acções que vão semear novos começos na parte do Mapa onde temos Gémeos; é aí que iniciamos novo ciclo Jupiteriano, expansivo, sábio, próspero.

Mas, às vezes, se não agimos, com esta configuração alguém age para/por nós. Competição, disrupção, agitação, provocação.

Portanto, o progresso virá, se estabilizarmos e estruturarmos a parte do Mapa onde temos Peixes. Parece um Agosto mais sério do que é costume…

Oportunidades de alinhamento com o Caminho que nos cabe seguir: analisemos a realidade que temos, preparando-nos para agir nessa mudança.

Podemos vir a sentir maior energia disponível/activada. Importante trazê-la para o corpo, seja com movimento, exercício, respiração; aproveite esta infusão energética para melhorar a sua vitalidade.

Leão pede que apareçamos, nos afirmemos, irradiemos dons, talentos, identidade. Que amemos, nos amemos: se DeusDeusa nos ama, como não nos colocarmos em primeiro lugar? (a seguir à Divindade, ao Espírito do Amor).

Então, Leão essa parte autêntica, verdadeira, íntima e radiante de nós, deve ser contactada e a sua sabedoria assumida, neste mês onde precisamos ser absolutamente fiéis à clareza do nosso propósito, para não nos auto sabotarmos.

Como?

Meditando!

Planeando passo a passo.

Estando receptivos aos sinais, que serão muitos. Habitando o corpo, pois a Magia também está nele, na sua capacidade contentora de acolher a Alma e de lhe traduzir a Luz.

ASTRO-TEOLOGIA - A Bíblia foi escrita nas estrelas há milhões de anos atrás. O Céu é essa Beleza que escreve histórias, na escrita de DeusDeusa!

Leão e Virgem são a resolução do enigma da Esfinge de Gizé: da parte Mulher da Esfinge, a Consciência Virgem, ou a Alma, para o corpo do Leão, o Espírito. Quando entramos em Meditação, acedemos à Consciência Virgem – para mim, a essência do arquétipo da Virgem - que nos conduz à “Consciência do Espírito”, ou Consciência Crística. Por isso a Virgem Maria - a Alma Virgem, ou Una, inteira em si mesma, recebeu o Anjo da Anunciação e disse SIM a conceber o Salvador -Cristo. Cristo pertencia à Tribo de Judá, que representa ao Leão Zodiacal, a consciência espiritual. Eram 12 tribos, 12 signos.

A constelação do Leão tem, num dos seus decanatos, a Hydra, a Serpente aos seus pés, que é camada de “The pouring out”: a energia espiritual que nos permite “transcendermo-nos”. Transcendemos os pensamentos, a mentalidade inferior, as emoções turbulentas, quando meditamos. Meditar, abre o Reino de DeusDeusa, que está dentro de nós.

Quando vamos à praia, deitamo-nos “sem nada fazer” e expomo-nos ao Sol – regente do Leão (com precauções claro, não queremos apanhar um escaldão nem problemas de pele! Mas também precisamos de vitamina D e desse poder vivificante solar!).

Meditar é sentarmo-nos e expormo-nos ao Sol interior: o que buscamos, também nos busca. Aprendamos, pois, a tornar-nos mais receptivos, porosos, vulneráveis (sem armadura), para que a Graça nos alcance.

A Constelação do Leão, logo a seguir ao solstício do Verão (hemisfério norte), é o zénite da Luz, glorificação da Vida. Se, “acima como em baixo”, os meses de Verão favorecem a Vida espiritual; precisamos ser verdadeiramente Leoninos agora: “desenvolver a consciência crística.

Sim, ir ao mar, à natureza, e nela comungar com o Sagrado que Ela é.

Viver ao máximo!

Em presença, vitalidade e alegria existencial, como o Leão nos ensina! OM SHANTI!

