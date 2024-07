A primeira Lua Cheia de Caranguejo-Capricórnio, a 22 Junho (este ano tivemos duas neste mesmo eixo) – esteve quadrada a Neptuno. Agora, a 21 Julho, o Sol em está em trígono e a Lua em sextilo: fechou o círculo. Da ilusão à Verdade, ou da renúncia à Vitoria.

Estes dois signos são também dois portais (Platão chamou-os de 2 bocas): Caranguejo e Capricórnio.

Caranguejo, a primeira boca, é o portal por onde as almas "descem"; Capricórnio é o portal através do qual as almas ascendem, para a sua condição divina manifesta.

Caranguejo representa a tribo de Issacar no Antigo Testamento (como Jesus é o Leão, da tribo de Judá). Al Sartan é o nome árabe para o signo de Caranguejo, que significa “aquele que segura”. Como as tenazes do Caranguejo, o animal.

Agarrado a quê? Ao que sente!

À teimosia emocional própria deste signo, tão activado pelas correntes lunares subterrâneas do inconsciente.

Podemos nelas ficar a debater-nos a vida inteira... ou, como os golfinhos, subir em espirais em direção ao alto... da montanha.

Capricórnio é representado pela cabra que trepa à alta Montanha; é objecto de sacrifício. Salmos 104:18- “Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses” ...

Nos Zodíacos antigos, este símbolo de Capricórnio era parte Peixe (a cauda) e parte cabra. Associada à mente carnal (hemisfério esquerdo do cérebro) que tem que ser sacrificada para que possamos atingir a mente superior, o lado/hemisfério direito, ou, simbolicamente - pois tudo é metafórico nos textos sagrados/herméticos - a Ovelha.

A Cabala diz que Deus tem a sua Morada no Grande Oceano - onde os Peixes residem.

Neptuno, Deus do Mares é o Regente Esotérico de Caranguejo, que fala dessa sabedoria Divina, dessa receptividade profunda à Via do Espírito.

Daí que esta fase de Luas Cheias neste eixo nos tenha, pelos desafios Neptunianos de mal-estar, confusão, dissolução, perda, descontrolo, desafiado a aprofundar a nossa espiritualidade. Tem feito Meditação?

Esta segunda Lua Cheia em trígono a Neptuno, traz o entendimento consciente do que precisamos fazer e agora, em conjunção (e oposição) a Plutão, demanda essa sacrifical iniciação.

Não há retorno ao passado… O que é que nos custa - e muito mesmo - mas que sabemos que tem que ser feito, para o nosso bem e o dos outros?

A Alma, “isso que em nós sente” como dizia a amada Maria Flávia de Monsaraz, conduzindo-nos através do sofrimento que o vazio da nossa condição Lunar, dissociada, produz, tenta levar-nos à aceitação dessa solidão existencial.

Pela aceitação, a nossa dolorosa auto-rejeição - que é rejeição da Vida em nós, campo das muitas feridas da condição humana - pode curar-se, restaurando-se a unidade a que aspiramos.

Espiritualidade é, assim, a arte de restaurar a unidade, a nossa inteireza de Ser. Tornar inteiro, é cura, o processo da divisão, da dualidade à unidade das nossas naturezas humana e divina.

Com Marte acabado de se conjuntar com Urano, temos tido reactividades, impulsividades, hiper actividades, disrpuções, violências e rebeliões.

Aproveitemos este signo Yin, Caranguejo, para canalizar essa imensa energia para dentro e aí fazer a maior revolução: a do nosso próprio Nirvana. E não precisa ser 100% do Tempo ?; bastam alguns minutos de Meditação por dia.

E com tantos planetas nos últimos graus (ou no grau zero) dos signos, é mesmo uma fase de conclusão de processos mais antigos; pode ser um adeus, um fim, uma dissolução, uma libertação, uma mudança profunda, uma transição definitiva entre fases novas.

Só com a oferta sacrificial da “cabra rasteira ou mente inferior”, pode haver ascensão da consciência.

Como se faz? MEDITANDO!

Com Mercúrio em quadrado a Urano, não me admira nada que neste fim de semana da Lua Cheia, acontecessem surpresas, notícias reveladoras, insights fecundos. Tome nota, reflicta, aceite a sabedoria. Com humildade e a gratidão possível.

Em Grego, há 5 estágios de consciência, relacionados com os elementos: Terra, Água, Ar, Fogo e a Mente renovada.

A Mente carnal (Terra) sujeita à Água da Verdade Divina, esvazia-se no Ar (cabeça de vento, é cabeça onde o Vazio habita), ascende à Consciência acima dos pensamentos, onde fica então exposta ao Fogo do Espírito Santo, e se transforma na Mente Renovada. Este é o real processo do Baptismo, ou o real Baptismo, da Água, ao Fogo, que João Baptista anunciou.

Esta estação de Caranguejo trouxe questões de família; de afectos, de pertença ao clã, de proteção e amparo aos vulneráveis.

De medos que (re)ressurgiram das profundezas, de raízes que se voltaram a nutrir bem dentro de nós.

De casa, lar, que é onde mora o coração. É Tempo de irmos às Águas – dos rios, fontes, mares, nascentes ou tanques - fluir com a sua cristalinidade, trazer para o corpo a lição da Alma, que ensina a não resistência, a aceitação da Espera como o Tempo de ser encontrado pelo Céu dentro de nós.

O que procuramos, também nos busca. Não é aquele "fluir" que esconde a irresponsabilidade de quem não se compromete com nada, mas a sabedoria espiritual que diz SIM ao movimento que a Vida É em nós.

Neptuno, regente esotérico - do nível da Alma - de Caranguejo, é para mim, como a Grande Mãe Cósmica, a dimensão Oceânica/Universal da máxima Presença disponível para que a Vida, a Criação aconteça. Tempo privilegiado para acedermos ao Mistério, para comungarmos com a Mãe Divina e aceitarmos, receptivos e baptizados as suas maravilhosas bençãos!

Abençoada lunação!

