Amplamente venerado e respeitado pelas Civilizações Antigas, hoje em dia o Equinócio de Outono passa despercebido para muitas pessoas que desconhecem a sua importância e o seu significado.

No entanto, este momento cósmico marca uma viragem energética, e por esse motivo é importante alinhar-se com a sua energia própria.

Nas suas origens, o Equinócio de Outono celebrava a colheita, pois coincide com o final do verão e com o momento em que os últimos frutos estão prontos a ser colhidos para preparar o inverno que não tardará a chegar.

Nos monumentos mais antigos como a Grande Pirâmide do Egipto ou as Pirâmides Gigantes do México encontraram-se alusões a esta efeméride, representada como uma passagem para um período de escuridão.

Para essas sábias civilizações, era reconhecida a importância e o papel que a escuridão desempenha para a transformação espiritual. No Equinócio do Outono, a sombra vem ao de cima no nosso quotidiano: a partir dessa data, as noites ganham horas ao dia, tornando-se sempre mais longas até ao Solstício de Inverno. Isso significa que o nosso tempo de recolhimento aumenta. Se a luz nos convida à expansão, a escuridão lembra-nos que na Natureza todos os movimentos obedecem a uma dinâmica de opostos, e que para que possamos chegar à luz temos de, no tempo certo, enfrentar sem medo as sombras.

É tempo de respeitar e apreciar a sombra - porque ela é também necessária ao crescimento.

Aproveite a energia especial deste período do ano entrando em harmonia com os ritmos do Universo.

Faça algo que tenha significado para si, sozinho ou com as pessoas que mais ama. Assim como faziam os povos antigos, assinale esta data. Reverenciar a Natureza prestando-lhe a devida homenagem lembra ao Universo que estamos em sintonia com ele.

Aproveite o Equinócio de Outono para:

1 - Fazer uma lista de gratidão

O Equinócio de Outono é um período de colheita. Faça uma lista de tudo aquilo por que está grato, de tudo o que já colheu e continua a colher na sua vida. Pode, até, começar um diário de gratidão, onde escreve todos os dias aquilo que recebeu e que agradece na sua vida. Lembre-se que a gratidão atrai sempre a abundância.

2 - Pôr a sua casa em ordem

O outono é um período de equilíbrio: restabeleça a harmonia da sua casa limpando-a de forma mais profunda, criando espaço vazio, desfazendo-se daquilo que já não utiliza, purificando a atmosfera com incensos e óleos essenciais.

3 - Usar decorações feitas com elementos da Natureza

Uma das formas mais simples e eficazes de levar a energia da Natureza até dentro da sua casa consiste em fazer um ou dois elementos decorativos com folhas, ramos, plantas, pedras e outros elementos que recolheu durante um passeio de outono.

4 - Começar algo novo

Os Equinócios e os Solstícios são sempre momentos propícios a novos começos, pois como estão associados a viragens cósmicas eles favorecem os novos impulsos. Assim, uma vez que o outono convida a que passemos mais tempo dentro de casa, aproveite para desenvolver um novo projeto. Faça uma lista com tudo aquilo que sempre quis fazer. Escolha as três coisas que mais gostava de realizar. Defina a estratégia para iniciar uma delas e avance a partir daí.

5 -Visitar uma quinta

Se não vive no campo nem tem familiares que o façam, procure uma quinta que seja pública (atualmente há várias que vendem os seus produtos) e visite-a num fim de semana. Se tiver filhos, eles vão adorar. Conheça os produtos da época, aqueles que foram recentemente colhidos. Reconhecer o que a Natureza nos proporciona ajuda-nos a ter uma maior compreensão em relação ao propósito da nossa vida.

6 - Preparar refeições de outono

Utilize frutos e produtos da época nas suas refeições. Pode até convidar os amigos e reuni-los numa comemoração especial. Celebre esta fase do ano através da alimentação, pois ao honrar os frutos das colheitas estará a sintonizar a sua energia com a do Universo.

7 - Meditar

Pratique uma atividade relaxante que o ajude a refletir ou a concentrar-se no momento presente, tal como o Ioga ou a Meditação. Pode também fazer caminhadas ou praticar um desporto individual, fazendo uma espécie de meditação em movimento.

8 - Definir rotinas

Por estar tão profundamente ligado ao equilíbrio, o Equinócio de Outono é o período ideal para ajustar e definir rotinas. Para que possa cumprir com tudo aquilo que deseja fazer, adquira um ritmo constante de trabalho e organize bem o seu tempo. Compre um caderno ou uma agenda e habitue-se a calendarizar as suas atividades - vê-las escritas no papel dá-nos uma visão mais ampla de conjunto do que se as anotar no seu telemóvel. Esta visão ajuda-o a manter-se focado e a cumprir com tudo o que precisa de fazer. Para as crianças é também muito importante ter rotinas bem definidas no início de um novo ano escolar.