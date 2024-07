O dia 26 de julho é uma data de grande significado no Calendário Maia, que marca o início de um novo ano.

Este calendário, desenvolvido pela civilização maia, é uma das mais sofisticadas e precisas ferramentas de medição do tempo da antiguidade.

O primeiro dia do ano, segundo o calendário Haab', representa um momento de renovação e celebração, onde as tradições espirituais e culturais maias são relembradas e honradas.O Calendário Maia é composto por diversos sistemas de contagem do tempo, entre os quais se destacam o Tzolk'in e o Haab'.

O Tzolk'in é um calendário sagrado de 260 dias, utilizado principalmente para fins cerimoniais e adivinhação.

O Haab', por outro lado, é um calendário solar de 365 dias, semelhante ao calendário gregoriano, composto por 18 meses de 20 dias cada, totalizando 360 dias, mais um período de 5 dias chamado Wayeb'.

O dia 26 de julho marca o início do novo ano no calendário Haab'.

A escolha desta data não é arbitrária; ela está alinhada com um fenómeno astronómico específico: o nascer helíaco da estrela Sírius, que é quando Sírius reaparece no céu ao amanhecer após um período de invisibilidade. Este evento era observado e celebrado pelos antigos maias e outros povos mesoamericanos, simbolizando a renovação e a continuidade dos ciclos naturais.

O início do novo ano maia é um período de grande significado espiritual. Representa uma oportunidade para deixar para trás as dificuldades e negatividades do ano anterior e começar um novo ciclo com energia renovada e intenções positivas.

Este momento é visto como uma oportunidade para reequilíbrio e reconexão com as forças da natureza e alinhamento com os propósitos espirituais e pessoais

.

As celebrações do Ano Novo Maia são marcadas por uma série de cerimónias e rituais que variam entre as comunidades maias contemporâneas, mas que compartilham elementos comuns:

- Cerimónias de Purificação, que incluem rituais de limpeza espiritual e física, como banhos cerimoniais, que são destinados a purificar o corpo e a mente, preparando os indivíduos para o novo ciclo;

- Oferendas e Sacrifícios, que podem incluir alimentos, flores, incensos e outros itens simbólicos, os quais são oferecidos aos deuses e aos ancestrais como forma de agradecimento e para pedir bênçãos para o novo ano;

-Rituais de Fogo, uma vez que o fogo é um elemento central nas cerimónias maias. As fogueiras sagradas são acesas, e as chamas são usadas para queimar oferendas, simbolizando a transformação e a renovação;

- Dança e Música, que são partes essenciais das celebrações. Através delas, os participantes expressam alegria, gratidão e reverência aos deuses e à natureza.

O primeiro dia do ano no Calendário Maia é também um momento para introspeção e estabelecimento de intenções.

Os praticantes e seguidores destas tradições são encorajados a refletir sobre as suas vidas, os seus objetivos e as suas conexões espirituais.

Este é um tempo para definir metas, quer no plano material quer no espiritual, e para se estabelecer um compromisso com o crescimento pessoal e comunitário.

Assim, o dia 26 de julho, é uma data repleta de significado e tradição. É um momento de renovação, celebração e reflexão, onde os indivíduos e as comunidades se conectam com as forças naturais e espirituais, buscando harmonia e equilíbrio para o novo ciclo que se inicia.

Honrar esta data é reconhecer a sabedoria ancestral dos maias e a importância de manter viva a conexão com os ritmos naturais do universo.

Eva Veigas

https//evaeleven.blogs.sapo.pt/