Seja qual for o seu signo do Zodíaco, quando o Sol se encontra em Escorpião todos somos convidados a assumir algumas das principais caraterísticas deste signo: o Universo convida-nos a aprofundar os assuntos, procurar desvendar mistérios, entregarmo-nos à vida com maior intensidade e, sobretudo, transformarmo-nos, renascendo das nossas próprias cinzas, isto é, vencendo mágoas e bloqueios.

Escorpião é o signo mais relacionado com a transformação, com o final de um ciclo e o início de outro. No calendário antigo, o final do ano coincidia com a noite de 31 de outubro, a partir da qual começava um novo ciclo, e esta data ocorre durante a passagem do Sol pelo signo de Escorpião. O outono é a estação na qual a Natureza se despoja do que já amadureceu ao seu ponto máximo, despindo-se de tudo o que precisa de ser libertado para criar as condições necessárias a um renascimento posterior. Todos somos convidados, neste período, a fazer o mesmo, libertando-nos, nas nossas vidas particulares, do que está caduco, do que já não é saudável, do que não nos dá vida e alento.

Escorpião é um signo complexo, com uma personalidade bastante cheia de meandros e com uma inteligência acutilante. Este signo é representado pelo animal que lhe dá nome, o qual, para a cultura egípcia antiga, ajudava a fazer a passagem da alma para o Além. O Escorpião representa a capacidade de renascer a partir de si próprio, de refazer-se tantas vezes quantas forem necessárias.

Enquanto o Sol transita por este signo, somos também nós convidados a reinventarmo-nos se for preciso. Se alguma coisa na sua vida não está a fluir, se está num impasse, é tempo de mudar de "pele", abandonando velhos hábitos e formas de pensar, para que possa abraçar uma nova fase na sua história.

Este período lembra-nos também como é importante aceitar os ciclos da vida, dos quais a morte faz parte. Os finais são necessários e inevitáveis ao longo da vida. Experimentamos pequenas mortes quando sofremos o fim de algo que tem um importante significado para nós, quando outros partem, quando uma fase chega ao fim. São estes finais que nos ensinam a crescer - a vida está constantemente a apresentar-nos circunstâncias que nos fazem mudar a nossa forma de viver, as nossas crenças e vão até ajudando-nos a compreender melhor quem somos.

O período em que o Sol se encontra em Escorpião procura ensinar-nos a aceitar a inevitabilidade da mudança, crescendo e tornando-nos mais fortes através dela. Assim como a Fénix, precisamos de aprender a renascer das próprias cinzas: é quando algo nos destrói que compreendemos quão fortes somos.

O outono ensina-nos a beleza do despojamento, através do exemplo que a Natureza nos apresenta. É através da morte de partes de si que a Natureza encontra o alimento de que se fortalecerá para poder voltar a desabrochar. Aprender a fluir com os ritmos da vida e a aceitar os seus ciclos traz-nos a oportunidade de começar de novo, fazendo melhor, acertando mais.

Escorpião é um signo muito intuitivo e por isso este período é muito favorável para desenvolvermos os nossos dons psíquicos. A energia para fazer mudanças interiores, para nos transformarmos e elevarmos a níveis mais altos da consciência é agora mais forte, e por isso podemos receber mensagens importantes dos nossos Anjos Guardiões e Guias Espirituais.

A passagem de outubro para novembro é um período particularmente intenso a nível energético, pois a fronteira entre o visível e o invisível está mais ténue, aproximando o mundo espiritual do mundo material. Novembro tem uma poderosa energia de transformação. É o 11 mês do ano, sendo o número 11 associado à comunicação com o reino dos anjos e guias espirituais.

O dia 11 do 11 é especialmente poderoso para manifestar os nossos desejos através do nosso coração e da nossa intuição, e a energia de Escorpião estará sempre a orientar-nos nesse período especialmente místico.

A energia de Escorpião convida-nos a olhar para dentro de nós e a refletir sobre quem somos e quem estamos a tornar-nos. É um período de reflexão, no qual podemos estar mais sensíveis aos ritmos da nossa própria jornada de vida. Podemos, também, aproximar-nos mais do nosso "lado sombra", ou ganhar finalmente a coragem de mergulhar em domínios que nos fazem sentir vulneráveis ou com medo de perder o controlo.

Quando nos mantemos leais a nós mesmos somos capazes de gerir as emoções que nos invadem, enfrentando-as e elevando a nossa consciência.

Aproveite este período para passar mais tempo a sós consigo mesmo, reconhecendo e honrando os ciclos de morte e renascimento na sua vida, e use a poderosa energia que se encontra disponível para fazer transformações importantes na sua vida.