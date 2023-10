Semana Minguante de 6 a 13 outubro – talvez das melhores semanas do ano para detoxs de todos os tipos: físicos, mentais, emocionais, espirituais. Libertar excessos, pesos, - até vacuidades – e obsoletismos. Aprender com o preço que temos agora que pagar, por não termos dado atenção aos detalhes, aos sintomas, aos avisos (lunação de Virgem).

A bela Vénus sai finalmente da sua sombra – que grande alquimia ela fez em Leão, nestes 4 meses desde 11 Junho – e agora vemos claro. Ah, vemos tão melhor agora! Já podemos tomar decisões com maior sabedoria. Ela entra em Virgem opondo-se a Saturno (até dia 11out) confirmando o seu pedido de responsabilidade, sobriedade, de aceitação do que temos mesmo que “perder” para ganhar maturidade, consciência. Aguenta coração!

Marte também vai estar em quadratura a Plutão até dia 9: o que aconteceu desde, sensivelmente, 3 de Março 2022 (conjunção/novo ciclo destes dois planetas)?

Na quadratura minguante, é preciso agir, reciclar os detritos gerados por este processo, sejam materiais, sejam psicológicos, etc.

Fazer a gestão dos danos, e usar a energia CONSTRUTIVAMENTE. Não voltar atrás, mas sim colaborar com o inevitável. Ou seja, não resistir às aprendizagens. E não explodir, nem implodir… mas agir, transformar, re-construir. Tudo isto reforçado por este Marte acabado de sair da conjunção ao nodo norte: “quem mata com espada, pela espada morrerá”...

Responsabilidade de nos conhecermos melhor através do que desejamos, de usar o desejo mais conscientemente, de actualizar vínculos relacionais cujo sofrimento já devemos libertar.

Não porque amar não implique sofrer, às vezes, mas porque o Amor requer uma actualização permanente de consciência. E porque caramba! Às vezes, mais vale só, que mal acompanhado ?

Mercúrio em Balança reforça o tema do Equilíbrio: como podemos equilibar os vários aspectos da vida?

Não tudo de uma vez e ao mesmo tempo, isso que a Vénus nos ensinou, desde as relações às finanças, desde um estilo de vida à identidade. Não um equilíbrio idealizado, desumano, inútil, mas um exercício consciente de abraçar opostos complementares.

Apagados os fogos necessários, com as águas da verdade da alma, podemos voltar renovados ao centro, e das cinzas no chão, renascer mais um pouco.

Os temas que a Vénus trabalhou em Leão – a nossa valorização/desvalor, e a sua projecção nas relações, são ainda, o mote dos próximos eclipses de Outubro.

Plutão entra directo, a penúltima vez em Capricórnio (a última será precisamente daqui a 1 ano). Os climas social, político, geral, aquecem para que os fervores que têm entornado os caldos pelo mundo afora, desta última corrida capricorniana, prepararem o palco para Aquário, o signo das revoluções. Eles sabem que nós sabemos.

Muito activa, esta semana minguante da lunação de Virgem que pede a arte do extremo autocuidado. Como é que tem sido viver isto para si?

Seja compassivo consigo! Bons detoxs!

Com amor,

Conscious Feminine by Vera Leal

https://www.facebook.com/VeraFariaLealInternational

Instagram: vera_faria_leal