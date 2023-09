Este Plenilúnio anuncia o tema dos próximos 18 meses, com o eixo nodal nestes signos.

Vénus na última quadratura com Urano, a da síntese, já tomou decisões afectivas – as mais certas!

Marte em quadrado aplicativo a Plutão, activa em crescendo as tensões necessárias para que a verdade seja exposta – na alma e na vida – no culminar dos próximos eclipses, por todo o Outubro.

Ah que mês este que virá, cheio de movimentos e do desenrolar das surpresas desta lua cheia de hoje.

Honrar o que aprendemos nos últimos 4 meses, sobre o nosso valor, identidade e brilho, essa chama que precisa mesmo vir do coração e da alma. O resto, é conversa!

Marte conjunto ao nodo sul, liberta grande energia psicofísica: saibamos fazê-lo da melhor forma, sem explosões nem implosões. Mas se, entretanto, já tivermos explodido (eu já), hélas… nem apanho os cacos, deixo-os mesmo ali, lanço sobre eles uma oração e um defumo de incenso, e sigo em frente.

Quíron faz-se presente nas quadraturas T, a 30 set com a Lua, Plutão o nodo norte e Marte:

Socorro, precisa-se terapeuta ? demasiada intensidade, mas é melhor agir de acordo com a nossa mais profunda verdade que, repito, já conhecemos depois deste Verão todo passado a pente fino por Vénus.

Então esse caminho verdadeiro, torna-se na cura, na alquimia imensa que o Céu nos oferece.

Grande potencial de auto cura, regeneração e limpeza das relações tóxicas.

Algumas outras que julgávamos (mais ou menos) perdidas, podem regressar renovadas. A vida é mesmo surpreendente, verdade

Tempo fabuloso para tomar conta de si, nutrir-se bastante com o que a alma deseja, e confiar na sua intuição.

Deixe os seus comentários sobre como se tem sentido nesta última semana, debaixo do “feitiço” desta poderosa Lua! Eu leio.

