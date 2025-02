No dia 3 de fevereiro, Júpiter, depois de cinco meses em movimento retrógrado, retoma o seu movimento direto em Gémeos, trazendo um novo ritmo aos nossos projetos e planos para o futuro.

Júpiter é Zeus na mitologia grega, o deus maior do Olimpo, o planeta das dádivas, das bênçãos, da aventura e do prazer. Júpiter retrógrado, nos últimos meses, reduziu as nossas oportunidades e trouxe atrasos e entraves a projetos, tanto pessoais como profissionais.

Com a retomada do seu movimento direto, todos nós, independentemente do signo, sentiremos como se o barco voltasse a navegar, depois de algum tempo ancorado. No entanto, geminianos e geminianas, assim como sagitarianos e sagitarianas, sentirão este movimento com mais intensidade.

Carneiro

Carneiro sentirá um agradável movimento na vida social e uma maior aproximação de pessoas interessantes, com possibilidade de novas amizades. Este é um período excelente para acordos e negociações de projetos, assim como para novas oportunidades de estabelecer contratos. A comunicação melhora consideravelmente e o regresso aos estudos não está fora de questão.

Touro

Touro pode começar a celebrar a retomada de acordos e negociações que trarão benefícios financeiros. O dinheiro chega com mais facilidade até ao início de dezembro. Um novo projeto, emprego ou contrato pode ser aprovado. O período é ideal para investir em novos negócios.

Gémeos

Gémeos sentirá o impacto de Júpiter direto com mais intensidade. Projetos pessoais e profissionais avançam sem obstáculos e podem ser concluídos mais rapidamente. Novas oportunidades surgirão e inicia-se um ciclo extremamente positivo, que se prolongará ao longo de 2024.

Caranguejo

Caranguejo experimentará uma sensação subtil de proteção divina na sua vida. O trabalho volta a fluir, tal como o seu mundo emocional, que entra numa fase de maior equilíbrio. Até ao início de dezembro, novas oportunidades surgirão, levando-o a envolver-se no planeamento de um novo projeto.

Leão

Leão sentirá um novo e agradável dinamismo na vida social, com uma maior aproximação de amigos. Novas oportunidades de contactos comerciais surgirão e rapidamente levarão a um novo contrato profissional. O período é ideal para estabelecer ligações com grandes empresas, clubes e instituições.

Virgem

Virgem pode preparar-se para começar a colher os frutos do seu esforço na vida profissional e na carreira, algo que já estava prometido desde o ano passado. O período, que se estende até ao início de dezembro, será de reconhecimento e sucesso, após uma longa fase de trabalho árduo e dedicação.

Balança

Balança pode preparar as malas, pois as viagens voltam a fazer parte da sua vida. Um novo trabalho pode exigir deslocações frequentes ou mesmo um contacto mais próximo com pessoas estrangeiras. O período é também excelente para investir em projetos a médio prazo e retomar os estudos.

Escorpião

Escorpião entra numa fase de crescimento nos projetos que envolvem parcerias e sociedades financeiras. Uma quantia significativa de dinheiro pode ser negociada para um novo investimento. O período é ideal para solicitar empréstimos, lidar com processos de divórcio ou resolver inventários.

Sagitário

Sagitário sentirá fortemente o impacto de Júpiter direto nos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. A negociação de uma parceria ou sociedade comercial pode ser retomada e concluída rapidamente. Nos relacionamentos afetivos, o amor e as amizades tornam-se mais fortes.

Capricórnio

Capricórnio verá o seu quotidiano tornar-se mais tranquilo, especialmente no trabalho. O período, que dura até ao início de dezembro, poderá trazer o surgimento de um novo projeto, tornando a rotina mais agradável. A saúde entra numa fase de equilíbrio. Dedique-se a atividades que promovam o bem-estar físico e mental.

Aquário

Aquário verá a sua vida amorosa a fluir sem entraves. O amor bate à porta dos aquarianos solteiros, enquanto os já comprometidos terão novas oportunidades para renovar a paixão na relação. Este pode também ser um período de dedicação a um projeto criativo. A possibilidade de um filho a caminho não está descartada.

Peixes

Peixes estará mais focado na vida doméstica e nas relações familiares, que se tornam mais harmoniosas e gratificantes. A compra ou venda de um imóvel pode ocorrer, e novas oportunidades surgirão até ao início de dezembro. Além disso, os seus pais poderão passar por uma fase de renovação energética e bem-estar.