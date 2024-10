No dia 17 de outubro, por volta das 21 horas, Vénus deixou Escorpião e começou a sua passagem por Sagitário, onde ficará até 11 de novembro. Vénus neste signo pode trazer algumas boas novidades para todos nós, seja na nossa vida pessoal, no trabalho ou nas finanças. Vénus num signo de fogo dá um novo ânimo a todos, pois aumenta a nossa energia vital, a nossa fé e otimismo. Todos vão sentir um impulso e uma pulsação maior de vida, mas cada um sentirá isso numa área específica.

Carneiro

As pessoas de Carneiro estarão mais voltadas para viagens internacionais e para contactos com pessoas e empresas estrangeiras. O período pode também envolver o início de um romance com uma pessoa estrangeira. Viagens e estudos superiores serão amplamente beneficiados.

Touro

Os taurinos podem começar a celebrar, pois as finanças serão beneficiadas pela entrada de Vénus em Sagitário e pelo movimento direto de Júpiter, que está no seu signo. Este é um ótimo período para se envolver em novos investimentos e negociações de parcerias e sociedades financeiras.

Gémeos

As pessoas de Gémeos vão sentir um agradável movimento na vida social e maior proximidade com amigos. Novas amizades poderão surgir. Estará mais aberto, sociável e comunicativo, podendo chamar a atenção de muitas pessoas interessantes. O período poderá estar relacionado com o início de um romance.

Caranguejo

As pessoas de Caranguejo vão sentir uma forte necessidade de tornar o dia a dia mais leve e prazeroso. O período pode estar relacionado com bons resultados no trabalho, mas também com o início de um novo projeto. É uma ótima altura para fazer procedimentos estéticos, e até uma cirurgia plástica.

Leão

As pessoas de Leão vão sentir a vida social a ganhar um novo e agradável movimento, com oportunidades para conhecer pessoas interessantes. Estará mais amável, cheio de charme e sensualidade, e poderá chamar a atenção de alguém especial. Um romance pode começar a qualquer momento.

Virgem

Os virginianos estarão mais introspectivos e focados nas suas emoções, que estarão num momento de equilíbrio e paz. Vai preferir estar em casa, junto dos seus. Pode decidir fazer uma pequena remodelação para receber amigos e familiares queridos.

Balança

As pessoas de Balança vão sentir um novo movimento na vida social e terão oportunidades para fazer novas amizades. É um ótimo período para fazer pequenas viagens com amigos, para lugares próximos de casa. Esta é uma ótima fase para começar um novo curso ou assinar um contrato.

Escorpião

Os escorpianos poderão receber boas notícias sobre as suas finanças, pois esta fase traz oportunidades de ganhos e novas aberturas. O período pode estar relacionado com um aumento de salário ou a descoberta de uma nova fonte de rendimento.

Sagitário

Os sagitarianos são os protagonistas deste período, em que a sorte volta a sorrir, pelo menos um pouco. O período pode estar relacionado com um novo amor ou uma melhoria significativa nas finanças. Júpiter, o seu regente, em Gémeos, imprime um novo movimento na vida social e Vénus prepara este signo para algumas aventuras românticas.

Capricórnio

As pessoas de Capricórnio vão sentir uma forte necessidade de intimidade e de se aprofundarem nas suas emoções e sentimentos. Um amor do passado pode voltar e trazer uma agradável sensação de nostalgia. No entanto, este não é o momento ideal para tomar decisões a esse respeito.

Aquário

As pessoas de Aquário vão sentir a vida social a movimentar-se, trazendo oportunidades de novas amizades. Entre elas, alguém especial poderá mexer com o seu coração e um romance poderá começar. Se já tiver um compromisso, este é um ótimo período para se divertir com o seu amor.

Peixes

As pessoas de Peixes vão passar por uma fase de melhoria da imagem social e profissional, com aumento de visibilidade e popularidade. É uma ótima altura para apresentar projetos e palestras. Alguém especial no seu ambiente de trabalho poderá chamar a sua atenção.