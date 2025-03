No caso de Vénus, podemos rever alguns dos nossos valores e, claro, também alguns relacionamentos e a forma como nos relacionamos. Além disso, Vénus também está relacionada com as finanças, por isso, alguns pagamentos, assinaturas de contratos que envolvem aumento do nosso dinheiro, um aumento de salário ou qualquer coisa relacionada com dinheiro pode ser adiada. A nossa relação com o dinheiro também será avaliada e, possivelmente, passará por alterações. Este movimento estará ativo até 12 de abril, por isso, devemos exercitar a nossa paciência.

Já no primeiro dia da semana, Mercúrio deixa Peixes e começa a caminhar na direção de Vénus através de Carneiro, marcando um período em que estaremos mais comunicativos e assertivos na forma como colocamos as nossas ideias. Estaremos mais criativos e até mais agressivos e impacientes, mas determinados a alcançar objetivos relacionados com a comunicação e com novos conhecimentos. Estaremos mais rápidos e ágeis, mas também mais agitados e ansiosos, por isso todos devemos meditar, praticar alguns exercícios de respiração, manter uma rotina de exercícios e ficar atentos a uma forte tendência para a impulsividade.

No meio da semana, a Lua entra na fase crescente, chega unida a Júpiter e promete movimentar as nossas ideias e pensamentos. Estaremos mais criativos, mais voltados para os estudos e podemos receber boas notícias que marcam um período de crescimento e expansão. Serão dias agradáveis, com novidades em várias áreas da vida de cada um de nós. Serão dias de progresso, apesar da retrogradação de Vénus.

Marte em Caranguejo continua a receber um excelente aspeto de Saturno, o que ajuda imenso a diminuir a ansiedade e a impulsividade que são provocadas por Mercúrio e Vénus em Carneiro. Este pode ser um tempo em que as atitudes são pensadas, apesar da necessidade de que tudo se resolva para ontem. Existe algo em nós que nos permite esperar o tempo necessário para tudo.

No fim de semana, o Sol une-se a Saturno em Peixes e sentimos o aumento das responsabilidades e a necessidade de nos comprometermos com o que quer que seja. Saturno e Sol juntos deixam-nos mais fechados, introspetivos e mais sérios também. Esta energia dura poucos dias, mas no céu, mais eventos se preparam para desencadear mudanças que serão importantes para todos nós. No dia 14, teremos o primeiro eclipse do ano, a acontecer nos últimos graus de Virgem, e no dia 15, a retrogradação de Mercúrio. Mas sobre isso falaremos na próxima semana.