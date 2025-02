Março começa sob a influência da Lua Nova em Peixes, que chega em aspeto tenso com Júpiter em Gémeos, marcando o início de um período em que estaremos mais empáticos e sensíveis, voltados para as nossas emoções e sentimentos, abertos a novas relações de amor e amizade. Peixes é o último signo do zodíaco e, com esta fase lunar, encerra-se um ciclo de 12 meses, preparando-nos para o novo ano astrológico, que começa daqui a quatro semanas. Estaremos mais reflexivos e poderemos preferir distanciar-nos de tudo, para fazermos uma espécie de balanço das nossas vidas. Podemos estar mais filosóficos e espirituais, conectados ao Sagrado, dentro e fora de nós.

No dia 2, Vénus em Carneiro começa o movimento retrógrado e permanece nesse movimento até 12 de abril, marcando um período de atrasos e regressos. Sempre que um planeta entra em movimento retrógrado, devemos baixar as nossas expetativas e aliar-nos ao tempo. A ansiedade nunca é uma boa conselheira, especialmente nestes períodos. Aquele romance que estava a correr tão bem pode estagnar. É hora de rever os seus sentimentos e avaliar se essa relação vale mesmo a pena. Amores antigos podem regressar, especialmente os mal resolvidos. As finanças também podem sofrer com a retrogradação de Vénus, portanto, é tempo de economizar. Deixe para depois os procedimentos estéticos e as cirurgias plásticas, e adie também a mudança de visual do cabelo para quando Vénus retomar o seu movimento direto.

No dia 3, Mercúrio entra em Carneiro e tornamo-nos mais ansiosos e assertivos, dispostos a alcançar objetivos relacionados ao conhecimento. É provável que comecemos novos cursos e nos dediquemos com muita disciplina a tudo o que for iniciado. A vida social fica mais agitada e faremos amizades com naturalidade. A necessidade de conquista e competição aumenta sensivelmente. É bom estarmos atentos a uma forte tendência para a impulsividade e agressividade; precisamos refletir antes de falar, escrever e manifestar as nossas ideias.

Saturno em Peixes recebe um ótimo aspeto de Úrano em Touro durante todo o mês, abrindo portas para que o novo possa entrar nas nossas vidas. Úrano ameniza a dureza e as exigências de Saturno e acelera tudo o que esteve parado nos últimos meses. A nossa mente abre-se para novas ideias e tornamo-nos mais criativos. Vivemos uma espécie de libertação, e a necessidade de independência e autonomia fica mais intensa.

No dia 15, Mercúrio começa o seu movimento retrógrado e permanece nesse movimento até 7 de abril. Portanto, estaremos com Vénus e Mercúrio em retrogradação por algumas semanas, e a paciência será a palavra de ordem. Tudo atrasa, e os mal-entendidos caminham de mãos dadas com o tempo. Tudo deve ser revisto antes de ser finalizado. Os relacionamentos passam por uma fase difícil de confusões. Projetos, finanças e relações passam por uma revisão detalhada, e muitos planos podem ir por água abaixo. É um tempo em que devemos manter o nosso sistema nervoso equilibrado. Vamos precisar de meditar muito, refletir e respirar antes de tomar qualquer decisão.

No dia 20, um grande ciclo encerra-se e começa o novo ano astral, regido por Júpiter. O Sol entra em Carneiro às 6h05 da manhã, marcando um ano novo astrológico com dois planetas pessoais retrógrados, e podemos contar com um ano repleto de confusões, mal-entendidos e atrasos em documentações, assinatura de contratos e tudo o que exige um pouco de burocracia. As responsabilidades aumentam, especialmente as sociais e espirituais. Estaremos seriamente comprometidos com estas áreas da vida.

No dia 27, Vénus retrógrado volta para Peixes, e no dia 30 é a vez de Mercúrio regressar a este signo. Deixamos uma forma de sentir e pensar centrada em nós mesmos e voltamos o nosso olhar para o próximo. Um forte sentido de espiritualidade pode invadir os nossos corações, assim como uma forte consciência de humanidade. Sentimo-nos um elo de ligação com tudo e percebemos que vivemos num mar de energias conectadas. Pode ser um período em que nos conectamos mais profundamente com o que há de mais Sagrado em nós e fora de nós.

Terminamos o mês com a entrada de Neptuno em Carneiro, encerrando um grande ciclo, depois de 12 anos em Peixes. Neptuno permanece em Carneiro até meados de outubro deste ano e regressa a Peixes, onde permanece até janeiro de 2026, entrando definitivamente em Carneiro, onde ficará até 2039. Este ano, teremos uma espécie de amostra do que serão os próximos anos com Neptuno em Carneiro. Os nossos egos serão lentamente dissolvidos, e almas mais generosas nascerão por todo o planeta. O nosso sentido de individualidade dilui-se, e uma nova consciência pode começar a nascer nos nossos corações. Este ano, podemos sentir uma espécie de desidentificação com tudo aquilo com que nos identificámos até então. A humanidade dá início a uma nova jornada social e coletiva.