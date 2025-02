A semana começa já sob a influência de Mercúrio e Saturno, unidos em Peixes e em ótimo aspeto com Marte, já em movimento direto em Caranguejo, indicando dias em que estaremos mais fechados e disciplinados, especialmente em temas que envolvem o nosso crescimento mental e intelectual. Podemos decidir inscrever-nos num novo curso, ler mais, estudar ou, simplesmente, pôr as nossas leituras em dia. É um bom período para avaliarmos projetos e firmarmos novos contratos, até porque, no dia 27, a Lua continua o seu ciclo e entra na fase Nova em Peixes. Além de sentirmos a necessidade de aumentar os nossos conhecimentos, sentimos também uma maior conexão com o Sagrado, com o Divino em nós, uma forte necessidade de encontrar um sentido maior para as nossas vidas. A conexão espiritual aumenta sensivelmente, e podemos ver-nos a buscar novas filosofias de vida e leituras sobre o tema.

Além disso, a fase Nova da Lua em Peixes chega em tensão com Júpiter, também em movimento direto em Gémeos, aumentando ainda mais a nossa necessidade de encontrar um caminho espiritual disciplinado, que possa ser transformador. Os nativos de Peixes, que ainda estão sob a pressão de Saturno, terão esta semana um certo alívio, podendo sentir um delicado desanuviar dessa pressão.

Marte já está em movimento direto e recebe um ótimo aspeto de Saturno em Peixes, indicando dias em que estaremos mais realistas, determinados a alcançar os nossos objetivos na vida pessoal e no trabalho, com foco e concentração. A ansiedade diminui bastante e, por isso, estaremos mais pacientes, entendendo que unir-se ao tempo é o melhor caminho. Esta semana, saberemos esperar pelo que for, com atenção e até uma certa tranquilidade.

No domingo, dia 02, Vénus começa o movimento direto aos 10 graus de Carneiro, trazendo atrasos, como todo o planeta que começa a retrogradação. A energia do planetinha do amor, que também rege as finanças, fica menos intensa, e podemos sentir que os relacionamentos estacionam de alguma forma. Aquele momento de paragem e tédio nas relações pode estar relacionado com a retrogradação de Vénus. Portanto, nada de discussões intermináveis e a sensação de que têm de decidir algo rapidamente. Não apressem o tempo, o tempo tem regras próprias que nada têm a ver com o nosso tempo interior. Pagamentos e acordos financeiros podem demorar mais do que o esperado, assim como decisões relacionadas com os nossos investimentos. É hora de relaxar e tentar unir-se ao tempo, esperando o momento certo para que aconteça aquilo que desejamos, seja na nossa vida pessoal ou profissional.