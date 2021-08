Veganos/as que só têm relações com outros veganas/os existem sim. "Não gostava de ter intimidade com alguém cujo corpo é literalmente feito de corpos de outros seres que morreram para o sustentar", disse uma participante de um estudo conduzido por Annie Potts, doutorada em Filosofia e co-diretora do Centro Neozelandês de Estudos Humano-Animais da Universidade de Canterbury.

"Mesmo que eu achasse a pessoa muito atraente, não ia gostar de me aproximar dela se o seu corpo fosse derivado de carne. Os corpos das pessoas que não são vegan têm um cheiro diferente, mas para mim é sobretudo uma questão de ética sexual", continuou a mulher de 41 em declarações reproduzidas pela revista Visão em outubro de 2019.

Colocada esta introdução, foi a pensar nos vegansexuais que nasceu a aplicação (disponível para Android e IOS) Veggly.

"Não há melhor maneira de dar um início a um relacionamento do que saber o que a outra pessoa come e pensa. Partilhem as refeições em paz e divirtam-se, sabendo que concordam com coisas tão importantes como salvar os animais, a saúde e o planeta", pode ler-se no site da app.

Contudo, não é uma plataforma exclusiva para veganos e vegetarianos, acolhendo também pessoas em transição. De fácil utilização, começa-se por definir o perfil, descrição e parâmetros, tal como o género com que mais se identifica para um futuro relacionamento. A pesquisa pode ser também ordenada por localização geográfica.

10 apps que facilitam a vida dos veganos (ou aspirantes)

Quando existe um interesse mútuo, aqui designado por Veg-Match, dá-se início a uma conversa entre as duas pessoas. Tudo isto de forma grátis. A versão premium (gratuita durante o mês de agosto), cujo plano tem um custo mensal de cinco euros, serve para ver quem gostou de nós e usar app sem anúncios.

O Veggly, criado em 2018, encontra-se disponível também em português [do Brasil].

Reino Unido é o melhor país do mundo para namoro 100% vegan

O Reino Unido foi eleito o melhor país do mundo para encontros veganos pelo segundo ano consecutivo. Os Países Baixos ficaram em segundo lugar, seguido de Alemanha e Espanha em quarto.

Atualmente, o Reino Unido tem mais de 45 mil pessoas no Veggly, o que significa que há 685 utilizadores por milhão de pessoas no país. Os Países Baixos estão logo atrás, com 601 usuários por milhão de pessoas.

A Alemanha está em terceiro lugar graças a uma forte base de utilizadores de 46.375, significando que existem 560 pessoas no Veggly por milhão de pessoas no país germânico. A Espanha está em quarto lugar, com 435 por um milhão.

No geral, os Estados Unidos têm o maior número de utilizadores Veggly, com 60.158, mas têm uma população muito maior do que o Reino Unido (328 milhões contra 67 milhões), portanto, fica mais abaixo na lista. O Brasil tem o segundo maior número de usuários em geral, com mais de 51 mil.

Leia também: Quer iniciar-se no vegetarianismo? Dez dicas para começar