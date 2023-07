Veículo híbrido, híbrido plug-in ou elétrico: qual o melhor?

A procura por veículos movidos a energias alternativas está a aumentar devido à crescente preocupação das novas gerações com as mudanças climáticas, e também, sejamos honestos, pelas constantes subidas nos preços dos combustíveis. Esses dois fatores estão, sem dúvida, a tornar os automóveis movidos a eletricidade numa opção mais apelativa.

Híbridos

Os automóveis híbridos combinam um motor de combustão interna com um motor elétrico, ou seja, são atestados tanto com gasolina como com eletricidade para que o carro funcione. Ao contrário de um carro elétrico, os híbridos não são recarregáveis a partir de uma tomada ou posto de carregamento, mas carregam a sua bateria gerada pelo próprio movimento do carro, quando trava ou arranca, por exemplo.

Vantagens: Os automóveis híbridos são ideais para condutores que fazem viagens dentro da cidade, onde podem usufruir do motor elétrico, mas que também percorrem longas distâncias, nas quais fazem uso do motor de combustão, aproveitando o máximo potencial do carro. A gestão de autonomia destes carros é automática, sendo o próprio sistema a selecionar o motor mais adequado a utilizar durante cada viagem, por isso não tem de preocupar-se em selecionar qual a fonte de energia que vai usar.

Desvantagens: Estes veículos apenas utilizam o motor elétrico quando se acelera e não se ultrapassa uma certa velocidade durante a condução. Uma vez excedida esta velocidade, o motor de combustão interna é acionado, passando a consumir combustível. Por essa razão, é a solução menos ecológica, comparativamente a modelos híbridos plug-in e elétricos. Se o seu motivo para a compra de um carro for a sustentabilidade, então este tipo de motor não será o ideal a ter em conta. Além disso, o motor elétrico destes carros apresenta uma autonomia reduzida entre os 20 e 80 quilómetros.

Híbridos Plug-in

Tal como os híbridos, os carros híbridos plug-in juntam um motor de combustão interna e um elétrico, porém, diferenciam-se dos híbridos tradicionais pelo facto de poderem também ser recarregados a partir de uma tomada ou posto de carregamento, que certamente já viu espalhados pelas cidades.

Vantagens: Estes automóveis têm uma autonomia elétrica superior aos híbridos convencionais, podendo atingir até 150 Km de distância em modo elétrico antes de passarem a usar combustível. É o condutor que decide que tipo de motor pretende utilizar, podendo alternar entre combustão e eletricidade numa única viagem, conforme as necessidades da sua condução.

Desvantagens: Por ser necessário atestar o depósito e carregar a bateria deste tipo de carros, para que possa utilizar ambas as funcionalidades, este aspeto é um ponto menos positivo, pois é como se tivesse de atestar dois depósitos, em vez de apenas um. Adicionalmente, o seu preço é mais elevado do que um carro híbrido simples. Se estiver à procura de uma opção mais em conta para a carteira, este modelo poderá não ser para si.

créditos: Unsplash

Elétricos

Os veículos elétricos utilizam a energia acumulada nas baterias, sendo recarregáveis a partir de tomadas e postos de carregamento. Durante a condução, a bateria é regenerada sempre que ocorre uma travagem ou desaceleração.

Vantagens: Este motor é a solução mais sustentável dos três, pois não emite dióxido de carbono para a atmosfera, nem causa ruído. Além disso, o consumo de eletricidade e os custos de manutenção destes motores é mais barato do que os de combustível. A nível elétrico, é o motor que demonstra mais autonomia, podendo alcançar mais de 400 Km de distância nos modelos mais recentes. Adicionalmente, em alguns vários parques tarifados o estacionamento é gratuito.

Desvantagens: Apesar de já ser possível encontrar automóveis elétricos com uma autonomia bastante elevada, a pouca oferta de postos de carregamento em várias regiões dificulta as viagens de longa distância. Uma vez que estes veículos são alimentados só por energia elétrica, a condução torna-se mais limitada do que em qualquer outro tipo de carro, porque poderá ter de parar para carregar a meio de uma viagem longa, da mesma forma que para quando pretende tomar um café ou ir à casa de banho. E o tempo de carregamento não é pouco, podendo levar entre 30 minutos a 20 horas a atingir entre 80% a 100% da capacidade da bateria. Além disso, estes automóveis são os mais caros no mercado.

Veredito: A escolha entre um carro híbrido, híbrido plug-in e elétrico depende das necessidades individuais do condutor. Os carros híbridos e híbridos plug-in oferecem a flexibilidade de funcionar tanto com eletricidade como com combustível, com uma autonomia elétrica limitada. Já os carros elétricos são mais sustentáveis e têm maior autonomia elétrica, mas enfrentam desafios em termos de infraestrutura de carregamento e custos mais elevados. Cada opção possui vantagens e desvantagens e, por isso, é importante considerar todos os aspetos e fatores associados a cada tipo de motor na hora de decidir qual deles vai adquirir.