A conta do Twitter 'f**ked up looking cars' serve para reunir o maior número de carros cujo exterior tenha sido modificado para um aspeto menos comum.

Sabemos que gostos não se discutem, até porque há alguns exemplares na rede social em que a criatividade e humor são as principais peças desse plano de reestruturação automóvel.

Apertem os cintos e preparem-se. Estão prestes a ver as maiores derrapagens no que toca a bom gosto na fotogaleria abaixo.