Quer ter um gato feliz? Então este livro é para si

Este é um livro para todos os amantes de gatos – dos que se estão a preparar para receber o primeiro aos que têm sempre espaço para mais um – e que promete ajudar os leitores a compreenderem melhor os seus felinos e saberem adequar os próprios comportamentos para melhorar a interação com estes companheiros de quatro patas.

Com vários anos de experiência e centenas de consultas a donos cujos gatos tinham comportamentos indesejados, a autora percebeu que alguns dos problemas mais comuns surgem porque as pessoas interpretam o comportamento felino do ponto de vista humano.

Sobre o livro Título: Missão Gato Feliz Autora: Anneleen Bru Tradução: Pedro Carvalho e Guerra Páginas: 224 PVP: 18,80

Com este livro, Anneleen Bru pretende, através de inúmeras dicas práticas, acessíveis e com eficácia comprovada, resolver esses problemas, aumentar a felicidade dos gatos, melhorar o bem-estar dos donos, e criar uma relação perfeita entre ambos.

A especialista em comportamento felino Anneleen Bru leva-nos numa viagem íntima pelo mundo dos gatos domésticos, abordando de forma clara e fundamentada todos os seus instintos naturais e comportamentos misteriosos.

As dicas e truques práticos que a autora partilha foram recolhidos especificamente para melhorar a relação entre os gatos e os seus donos, resultando da experiência adquirida em centenas de consultas comportamentais. Este é um livro que vai deixar deliciados todos aqueles que não resistem ao olhar ternurento dos gatos, permitindo-lhes, em simultâneo, aprender como fazer da felicidade dos seus amigos felinos uma verdadeira missão.

Quem é Anneleen Bru?

Anneleen Bru nasceu em 1985 e adotou o seu primeiro gato, Madeleine, um sagrado da Birmânia, quando tinha 17 anos. Mal ela sabia que esse seria o início de uma aventura espetacular.

Quando chegou a hora de escolher o tópico da sua tese para o curso de Ciências da Comunicação, na Universidade de Antuérpia, optou pelo tema "comunicação entre gatos" e, assim, ficou consciente de que, todos os anos, são muitos os gatos que acabam em abrigos devido a problemas comportamentais escondidos.

Foi assim que Anneleen decidiu estudar em Southampton (Reino Unido), onde completou o programa de mestrado em Aconselhamento Comportamental do Companheiro Animal, tornando-se a primeira terapeuta comportamental felina não-veterinária, com formação superior, na Flandres, Bélgica.

Em 2008 lança a Felinova, passando a realizar consultas, palestras e formações acerca do comportamento felino, tanto para entusiastas como para profissionais.

Mas nem só por gatos domésticos se interessa Anneleen. Colaborou num estudo acerca do comportamento social das girafas, no Quénia, e trabalha em diversos jardins zoológicos, onde concretiza parcerias intensas entre cuidadores e os seus belos animais, que até ao momento incluíram leões, mandris, bongos, tapires, hipopótamos, girafas, porcos-espinhos da América do Norte, jaguares, leopardos-de-Amur, lémures-vermelhos e macacos-aranha.

Participou no programa de televisão "O Zoo atrás dos bastidores", da BVN, durante duas temporadas, é frequentemente convidada a comparecer em programas de rádio e de televisão como especialista em comportamento felino e escreve regularmente para jornais e revistas.

Em 2015, lançou o "Diploma Felinova Cat Coach", um programa vocacional intensivo para profissionais que trabalham com gatos e que querem dominar todas as facetas do animal para melhor poderem ajudar os seus clientes.

Em 2017 lançou o seu primeiro livro, "I <3 Happy Cats", que se tornou um sucesso instantâneo, com dezenas de milhar de exemplares vendidos e com tradução em diversas línguas e países.