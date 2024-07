“Num momento em que a democracia é alvo de um ataque sem precedentes, é imperioso relembrarmo-nos de que o nosso sistema funciona quando aqueles que se preocupam com os Estados Unidos se fazem ouvir e participam. O meu desafio diário é fazer parte da solução, ser uma guerreira feliz na batalha pela alma do país. Desafio o leitor a juntar-se a esse esforço conjunto. Não baixemos os braços quando o momento é para arregaçar as mangas. Daqui a uns anos, quando este momento tiver passado, os nossos filhos e netos perguntar-nos-ão onde estávamos num momento tão crucial da nossa História, como tudo aconteceu. E não quero contar-lhes apenas como nos sentimos. Quero contar-lhes o que fizemos”, estas são palavras de Kamala Harris a partir do livro que traça a sua autobiografia.

Filha de imigrantes, Kamala Harris cresceu em Oakland, na Califórnia, numa comunidade preocupada com a justiça social. Os seus pais – um economista jamaicano e uma investigadora em oncologia indiana – eram ambos estudantes universitários em Berkeley e ativistas do movimento pelos direitos civis quando se conheceram. Ao longo da sua juventude, Harris nunca escondeu a sua paixão pela justiça. Quando se tornou procuradora distrital depois de terminar o curso de Direito, foi reconhecida como uma das mais inovadoras agentes da mudança do sistema judicial americano. Depois de ser eleita procuradora-distrital por São Francisco, foi procuradora-geral do Estado da Califórnia.

Conhecida pelo seu apoio à classe média e por dar voz a quem não a tem, conseguiu um acordo para as famílias trabalhadoras da Califórnia durante a crise de execução hipotecária. A sua abordagem a alguns dos problemas mais complexos daquele estado evitou a velha retórica de aplicar penas mais duras como prevenção para o crime, que apenas apresenta à sociedade uma série de falsas escolhas. "Nem duras nem leves, antes penas inteligentes", tornou-se o seu mantra.

Quem é Kamala Harris? créditos: Editora Objectiva

Aquilo em que Acreditamos (publicado originalmente em 2012 pela editora Objectiva) é uma master class na arte de resolver problemas, gestão de crise e liderança em momentos desafiantes. Recordando tempos passados e mergulhando no trabalho do presente, Kamala Harris transmite-nos uma visão de luta, de propósitos e de valores partilhados.

Kamala Harris, defensora da segurança pública e líder dos direitos civis e ex-senadora pelo Estado da Califórnia, é, atualmente, Vice-Presidente dos Estados Unidos da América. Começou a sua carreira na procuradoria distrital do condado de Alameda e foi, mais tarde, eleita procuradora distrital do Estado de São Francisco. Como procuradora-geral da Califórnia, Harris processou gangues transnacionais, bancos, petrolíferas e universidades privadas, e lutou contra os ataques ao Affordable Care Act (Lei de acesso universal a cuidados de saúde). Foram também bandeiras suas a luta pela redução do abandono escolar, a iniciativa pioneira de tornar públicos dados que expunham disparidades raciais no sistema de justiça criminal e a implementação de formação contra preconceitos implícitos na polícia. Foi a segunda mulher negra a ser eleita para o Senado dos Estados Unidos da América. Aí trabalhou pela reforma do sistema de justiça criminal, pelo aumento do salário mínimo, por uma educação universitária livre de propinas para a maioria dos americanos e pela proteção dos direitos legais de refugiados e imigrantes.