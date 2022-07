A ONU estima que, nos últimos anos, o número de pessoas traficadas dentro das fronteiras dos seus próprios países de origem mais que duplicou. As estatísticas de vítimas de tráfico transnacional também se mantém extremamente elevadas havendo a necessidade de os governos adotarem medidas, nomeadamente de proteção das vítimas, reforçando que o envolvimento de todas as pessoas na deteção e denúncia das situações de exploração é fundamental.

De modo a sensibilizar e debater esta temática, e no âmbito do Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos, que se assinala a 30 de julho, a APAV- Associação Portuguesa de apoio à vítima e a AHP- Associação de Hotelaria de Portugal , com o apoio da Marriott International, promovem uma ação de sensibilização. Ação que terá lugar no Sheraton Lisboa SPA, no dia 28 de julho, às 08h30, e por live streaming no Lisbon Marriott Hotel, no dia 30 de julho.

O evento é gratuito mas é limitado à lotação do espaço. As incrições devem ser feitas através deste link.

"O tráfico humano é um crime desprezível que afeta todas as regiões do mundo. A Marriott International está comprometida a promover ações de sensibilização e mobilização para prevenir o abuso e a exploração de pessoas, especialmente de mulheres e crianças em risco. Neste Dia Mundial contra o tráfico de pessoas, devemos nos unir em torno das questões fundamentais, que são a prevenção, a proteção e a denúncia para que possamos construir um futuro melhor", explica em comunicado Elmar Derkitsch, Diretor Geral do Lisbon Marriott Hotel.