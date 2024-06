São necessárias grandes mudanças para alcançarmos um futuro mais sustentável. Num mundo em que a consciencialização para a importância da sustentabilidade ainda precisa de ser impulsionada, olhar para os mais novos enquanto membros fulcrais neste processo é fundamental.

Acredito que, ao educarmos os mais jovens desde cedo sobre o papel fundamental que a sustentabilidade e a reciclagem têm na vida de todos, estamos a preparar as próximas gerações para serem os verdadeiros protagonistas do futuro, contribuindo para a construção de um mundo melhor e mais sustentável.

É exatamente por este motivo que faz todo o sentido apresentar às crianças conceitos ligados à literacia ambiental, capacitando-as, dando-lhes voz, tornando-as atores relevantes da mudança dos comportamentos, que é urgente promovermos.

Este é o ponto de partida para promover comportamentos mais conscientes e responsáveis, que impulsionam hábitos de reciclagem de embalagens no quotidiano das crianças que, consequentemente, transmitem estes valores às próximas gerações, garantindo que nenhuma embalagem fica por reciclar.

A Sociedade Ponto Verde (SPV), enquanto líder no setor da gestão de resíduos de embalagens, tem um papel fundamental e uma visão impulsionadora e inovadora, procurando, diariamente, continuar a cultivar a educação ambiental, especialmente junto dos mais novos.

Para impactar os pequenos agentes sobre estes temas, desenvolvemos iniciativas como a Academia Ponto Verde, um projeto de sensibilização com uma abordagem próxima e catalisadora, tendo em vista a mudança de comportamentos.

Através de sessões de formação e de atividades práticas nas escolas e praias de norte a sul do país, pretendemos desafiar os mais jovens a aprenderem mais sobre reciclagem de embalagens e a levarem para casa todos os conhecimentos adquiridos.

Hoje celebramos o Dia Mundial da Criança e procuramos através dele motivar e continuar a incentivar os verdadeiros guardiões do futuro a assumirem o seu papel enquanto cidadãos ativos na temática da sustentabilidade. Só assim será possível alcançar as metas de reciclagem de embalagens que temos pela frente, tornando 2024 num ano de viragem e de muitas conquistas.

A Sociedade Ponto Verde está e estará sempre comprometida em dar todas as ferramentas necessárias para transmitir, envolver e motivar os mais novos, capacitando-os e ajudando-os a serem indivíduos ativos e comprometidos, potenciando o seu papel transformador no futuro do Planeta.