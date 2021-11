Já lá vão 29 edições de calendários e 29 anos a ajudar o Children's Hospital Foundation, instituição à qual doam anualmente o dinheiro que conseguem angariar.

A fórmula é sempre a mesma, despir as fardas por um dia e enfrentar as câmaras fotográficas em vez dos fogos. Este ano há uma novidade, com um calendário Summer Edition com bombeiros a divertirem-se nas praias. A capa da versão inaugural coube ao reformado Matt Haydon.

Este ano, o Australian Firefighters Calendar pretende ajudar uma organização com sede nos Estados Unidos, a Greater Good Charities. As vendas do calendário vão servir para a as obras de um refúgio, que servirá para abrigar animais, sejam eles abandonados ou maltratados.

Pode saber mais sobre este calendário ou até adquiri-lo no site. São realizadas entregas para todo o mundo.

Agora abra a fotogaleria e derreta-se com as fotografias mais fofas (e sensuais) deste ano.