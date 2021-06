O que leva um homem a descer de um comboio antes do fim da viagem e ir esconder-se numa cidadezinha decadente? Um desejo de recomeço ou a necessidade de acabar de vez com a vida?

Pablo, o protagonista em fuga, é conduzido pelo destino a Pozonegro, um antigo centro de extração de carvão que é hoje uma localidade moribunda. No entanto, há humor nesta cidade triste e maldita, porque a vida é feita de alegria. E de segredos, claro. Todos os habitantes de Pozonegro possuem o seu. Alguns são apenas ridículos. Outros, sombrios e muito perigosos. Há gente que finge ser quem não é ou que esconde a sua verdadeira motivação, num intrincado jogo de espelhos; e há também a luminosa, imperfeita e um pouco louca Raluca, que pinta quadros e cuja vida se cruza com a de Pablo.

Um romance sobre o bem e o mal, uma radiografia dos anseios humanos: medo e serenidade, culpa e redenção, ódio e desejo. Uma história de um amor terno e febril, "A Boa Sorte" espelha, sobretudo, um profundo amor à vida. No fim de contas, depois de cada perda, pode haver um recomeço. Porque a sorte só é boa se assim o decidirmos.

O livro estará disponível nas livrarias a 9 de junho.

No dia 1 de julho, às 19:00, decorre o lançamento da obra, numa sessão ao ar livre, a realizar na Praia da Torre (São Julião da Barra), no âmbito da iniciativa "Café com Letras", da Câmara Municipal de Oeiras. A autora estará à conversa com a jornalista Ana Daniela Soares.

Quem é Rosa Montero?

Nasceu em Madrid em 1951. Como jornalista, colabora em exclusivo com o jornal El País, tendo obtido, em 1980, o Prémio Nacional de Jornalismo e, em 2005, o Prémio da Associação da Imprensa de Madrid, por toda a sua vida profissional.

Com A Louca da Casa recebeu o Prémio Grinzane Cavour de literatura estrangeira e o Prémio Qué Leer para o melhor livro espanhol, distinção que também foi atribuída, em 2006, a História do Rei Transparente.

A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te viria a ganhar o Prémio da Crítica de Madrid 2014.

Recebeu, já em 2017, e pelo conjunto da sua obra, o Prémio Nacional das Letras Espanholas, galardão que o júri fundamentou com a "sua longa trajetória no romance, jornalismo e ensaio".

Título: A Boa Sorte

Autor: Rosa Montero

Tradução: Helena Pitta

Páginas: 232

PVP: 16,60€