A rainha Letizia esteve na inauguração da 84.ª edição da Feira do Livro de Madrid, esta sexta-feira, 30 de maio, evento no qual faz questão de marcar presença desde 2012.

Nesta ocasião, a monarca espanhola 'regressou no tempo' e assumiu a posição de jornalista, neste caso entrevistadora, enquanto conversava com Eva Orúe, diretora da Feira do Livro de Madrid.

Um vídeo mostra Letizia a fazer várias questões sobre o evento.

Note-se que a mulher do rei Felipe VI licenciou-se em Ciências da Comunicação, com vertente para o jornalismo, na Universidad Complutense de Madrid.

Desde muito jovem começou a trabalhar em diversos meios de comunicação, como foi o caso da Nueva España, do jornal ABC, da agência EFE e ainda na televisão.

Leia Também: O vestido pouco arriscado da rainha Letizia (com borboletas)