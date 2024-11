A rainha Sofía recebeu, esta terça-feira, 26 de novembro, o título de 'Doutora Honoris Causa' da Universidade CEU San Pablo em reconhecimento da sua notável contribuição para a promoção da cultura e das artes, pelo seu extraordinário compromisso para com o campo social e da saúde, e pela sua dedicação exemplar a Espanha e ao povo espanhol.

A cerimónia, presidida pelas autoridades universitárias, teve lugar na Aula Magna do Campus Montepríncipe.

A rainha Sofía entrou ao som de aplausos e com o vestido académico azul claro - cor que corresponde ao seu diploma universitário em Ciências Humanas.

O presidente da Real Academia de Ciências Morais e Políticas, Pendás García, foi o encarregado de entregar o prémio. Durante o seu discurso, fez referência ao nome da monarca, Sofía, que significa sabedoria. Além disso, destacou as virtudes da Grécia, sua pátria de origem, e da Espanha, sua pátria eletiva.

Depois de salientar que a rainha Sofía é neta, filha, irmã, esposa, mãe e futura avó de reis e rainhas, Pendás García afirmou: "[A dona Sofía] cumpriu esta responsabilidade tão exigente com firmeza, elegância, com aquele capricho que reconhece a soberania popular com respeito e carinho. Pode ficar orgulhosa e satisfeita com a sua contribuição para a história de Espanha".

Da mesma forma, destacou o seu compromisso para com as pessoas mais desfavorecidas e a sua "reação imediata" após a tempestade DANA ao promover um banco alimentar.

De seguida, Sofía foi reconhecida como 'Doutora Honoris Causa' por Rosa Visiedo, reitora da Universidade CEU San Pablo. Visiedo, por sua vez, presenteou-a com os símbolos do título: o barrete laureado, o livro da ciência, o anel e as luvas brancas.

Após receber uma nova ovação, a mãe de Felipe VI expressou: "Sinto-me muito honrada com a distinção que acaba de me ser concedida, muito obrigada a todos".

