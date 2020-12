Com o cancelamento das aulas e na impossibilidade de se poder formar na faculdade, a estudante brasileira de Odontologia, Andressa Figueiró, criou a Evah – uma marca de chás inovadora, que utiliza os chamados saquinhos piramidais.

Em poucos meses, a empresa faturou mais de cem mil reais (cerca de 15 mil euros).

A iniciativa da estudante acompanha um boom de empreendedorismo no Brasil. De acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas), o número de pessoas oficialmente empreendedoras aumentou 14% este ano.

A Evah trabalha apenas com chás saudáveis, 100% naturais e produzidos de forma sustentável. De todos os lucros, 20% são destinados a causas sociais. É uma maneira "de fugir aos moldes tradicionais e fazer negócio de uma forma mais sustentável e inclusiva", conta Andressa.

No início de dezembro, a marca fechou uma parceria com a Warner para o lançamento de um novo chá e a divulgação do filme Mulher-Maravilha.

O que é a Evah?

A Evah é uma marca especializada em chás 100% naturais, que vêm em saquinhos piramidais: uma alternativa sustentável e saudável aos já ultrapassados saquinhos de papel.

Segundo Andressa Figueiró, fundadora da Evah, a marca surgiu da vontade de empreender de uma forma diferente, rompendo com padrões – tanto na maneira de fazer negócio como de tomar chá.

É por isso que, na Evah, são utilizados apenas produtos selecionados de pequenos produtores locais. A escolha das plantas, frutas e tudo para o chá é minuciosa para garantir produtos totalmente sustentáveis e benéficos para a saúde.

Os chás

- Vêm em saquinhos piramidais, transparentes e inovadores

- Utilizam folhas inteiras e 100% naturais, sem químicos ou conservantes

- Têm sabores e aromas mais intensos

- Aproveitam as propriedades dos chás

Por quê saquinhos piramidais?

A Evah não trabalha com chás que vêm em saquinhos de papel. A razão é que, neste tipo de embalagem, há substâncias químicas, como:

- Conservantes

- Colorantes artificiais

- Estabilizantes

- Aromatizantes

- Plástico

Além disso, dentro destes saquinhos, está somente uma espécie de poeira das plantas, já que elas passaram por um intenso processo de trituração. Ao serem tão trituradas, perdem os seus óleos essenciais, sabor e propriedades.

Os saquinhos piramidais, por sua vez, permitem a passagem dos óleos essenciais presentes nas plantas. Neles, as folhas permanecem inteiras, impulsionando o aproveitamento de todas as propriedades naturais.

Algumas características destes saquinhos:

- A sua composição: o PLA

O PLA é um material feito à base de vegetais, principalmente do amido de milho. Não utiliza plástico ou outros tipos de componentes.

- O seu formato

O formato dos saquinhos permite a passagem dos óleos essenciais das ervas e folhas utilizadas nos chás, o que potencia os seus efeitos e propriedades naturais.

- O tempo de infusão

Os saquinhos piramidais respeitam o tempo correto de infusão das plantas. O resultado é uma bebida com muito mais sabor.

- Antioxidantes

Os chás em saquinhos piramidais contêm 5x mais antioxidantes naturais do que aqueles comercializados em saquinhos de papel.

O compromisso social da Evah

Dos mais de cem mil reais faturados até agora, 20% foram destinados a "empoderar uma mulher com água potável e saneamento básico, através da Water.org", como explica Andressa.

A razão desta escolha está na preocupação com os números relativos ao acesso à água tratável e a condições mínimas de saneamento. No Brasil, quase metade da população não tem acesso à rede de esgoto e 16% não tem acesso a água tratada.

Estes dados foram divulgados oficialmente pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) em junho de 2020 e despertaram iniciativas como a da Evah.

Segundo a fundadora da Evah, Andressa Figueiró, "as mulheres são as grandes responsáveis por recolher água em locais de extrema pobreza". Logo, ao terem acesso a estes bens básicos, há uma transformação".

"Quando uma comunidade recebe água, mulheres e meninas recuperam as suas vidas. Iniciam negócios, melhoram as suas casas e encarregam-se dos seus próprios destinos", conclui.