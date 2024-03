Hooked

Ele deseja vingança. Mas deseja-a ainda mais a ela. James teve sempre apenas um e um único objetivo: acabar de vez com Peter Michaels, o seu inimigo. Um dia, a filha de Peter, Wendy, de 20 anos, cruza as portas do bar de James, e este reconhece a oportunidade da ocasião: irá seduzi-la e servir-se dela na sua vingança. Parece um plano perfeito. Até que tudo começa a cair. James não demora a descobrir os traidores que se escondem no seu grupo, e o seu plano de vingança complica-se a partir do momento em que Wendy se torna muito mais do que um mero pião no seu jogo.

Wendy sempre se viu protegida das ameaças do mundo pelo pai, tão frio nos seus sentimentos como rico em todo o dinheiro que tem. Mas uma saída à noite, não programada, com as suas amigas levá-la-á a uma relação amorosa intensa e viciante com o problemático James. Wendy sabe que James é perigoso, mas não consegue contrariar o seu desejo e, à medida que a relação se intensifica mais e mais, também ela descobre mais e mais pormenores acerca do mundo obscuro pelo qual ele se move. De tal forma que já não sabe se está apaixonada pelo homem que conhece pelo nome de James…ou pelo monstro a quem chamam Hook.

Hooked (edição Bertrand), de Emily McIntire, tem o preço de 18,8 euros. Conta com publicação a 14 de março.

A Caixa dos Botões de Gwendy

Gwendy Peterson tem 12 anos. Com um pouco de peso a mais para a idade, é a vítima preferida de Frankie, o bully de serviço da escola. Para se ver livre da perseguição, o plano de Gwendy para o verão é simples: subir as Escadas do Suicídio – um promontório elevado – as vezes necessárias até emagrecer.

Um dia, após mais uma subida, Gwendy é surpreendida por uma inesperada aparição: vestido de preto, com um casaco apesar da manhã quente de agosto e um elegante chapéu, um homem apresenta-se-lhe educadamente como sendo Richard Farris. “Um homem errante”, nas suas palavras, que fica de olho em certas pessoas – e Gwendy é uma das que tem andado a observar. Gwendy tem um presente para a rapariga: uma caixa de mogno, com duas alavancas e vários botões coloridos. A caixa dos botões ficará a partir de agora ao cuidado de Gwendy. Mas as pessoas são curiosas, e quando veem uma alavanca querem puxar e quando veem um botão querem carregar. Já aquilo que Gwendy poderá alcançar pressionando os botões depende inteiramente dela. Para o bem e para o mal…

A Caixa dos Botões de Gwendy (edição Bertrand), de Stephen King e Richard Chizma, tem o preço de 16,6 euros.

O Mestre de Dachau

Tudo começa numa festa de artistas boémios, na Alemanha, nos anos de 1920. Os destinos de Max, um jovem arquiteto formado pela Bauhaus, e Bettina, uma pintora discípula de Kandinsky, cruzam-se. Foi amor à primeira vista até que o surgimento do nazismo no país os separa.

Max é enviado para o campo de concentração de Dachau, onde o seu talento para esculpir delicadas figuras de porcelana branca o salva da morte. Bettina, desesperada, tudo arrisca para o resgatar. Agora, uma vida depois, Clara, a filha de Bettina, decide investigar as suas raízes. À medida que desenlaça os nós do seu passado, descobre o terrível segredo que a mãe quis esconder para sempre.

O Mestre de Dachau (edição Clube do Autor), de Sarah Freethy, tem o preço de 18,8 euros.

De Bestas e Aves

Uma pintora conduz em plena noite sem saber que está prestes a chegar a Betânia – uma espécie de território fora do mundo, habitado por cabras, cães e mulheres que, no entanto, parecem estar à sua espera. Ela carrega a culpa de uma irmã afogada num desastre de automóvel e não contou a ninguém para onde ia, nem levou telemóvel porque não pensava demorar-se. Detém-se ali apenas porque se perdeu e precisa de gasolina para regressar a casa. Desconhece, porém, que, para lá do portão a que bate, as mulheres se vestem e comportam de forma bizarra, que há entre elas uma menina sem pais que não vai à escola, que um estranho aparece de vez em quando a reclamar a casa, que um lago delimita as fronteiras do terreno, sobrevoado por aves de rapina. Não quer estar ali, mas algo lhe diz que aquele pode ser o último lugar da sua vida.

De Bestas e Aves (edição D. Quixote), de Pilar Adón, tem o preço de 16,6 euros.

Vida e Morte nas Cidades Geminadas

A trama desta história de encontros e desencontros centra-se em duas personagens: Amália, portuguesa, que canta fados em ré e tem o apelido Rodrigues, e Cédric, francês, que trabalha na morgue local. É nas cidades geminadas de Guimarães e Compiègne que vivem as personagens desta história de desencontros e coincidências que, apesar de decorrer na atualidade, atravessa várias gerações – e várias línguas.

Entre Amália e Cédric nasce um amor cheio de coincidências e dificuldades: nasceram no mesmo dia e no mesmo ano, ela em Portugal, ele em França. Partilham as mesmas perplexidades, a mesma busca por uma identidade e a mesma sede de amor, entrando em conflito com o passado e com o presente.

Vida e Morte nas Cidades Geminadas (edição Quetzal), de Sérgio Godinho, tem o preço de 18,8 euros.

Domingos no Cinema

Como tantos antes dela, Maria Lagana foi para Hollywood para fugir ao seu passado. Nascida em Roma, onde todos os domingos o pai a levava ao cinema em vez da igreja, Maria acaba imigrando com a mãe para Los Angeles, depois de um gesto inconsequente seu ter levado à prisão do pai e posterior desterro na Calábria. Quinze anos depois, Maria é já produtora associada na Mercury Pictures e tenta a todo o custo evitar que a sua vida pessoal e profissional desmorone. Porém, na iminência da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, à medida que as luzes brilhantes de Los Angeles se apagam, a Mercury Pictures, o único lar de Maria no exílio, torna-se palco de políticas conflituantes, lealdades divididas e ambições desmesuradas.

Domingos no Cinema (Porto Editora), de Anthony Marra, tem o preço de 19,99 euros.

Maus Hábitos

A história lírica e feroz de uma menina presa num corpo de rapaz, um corpo que não reconhece como seu, e que desbrava o caminho da aceitação de uma identidade diferente, numa sociedade que a rejeita. Da infância no bairro operário de San Blas à adolescência selvagem nas noites clandestinas de Madrid, passando por um episódio de violência que a lança no abismo e a faz regressar à casa de família, a protagonista desta narrativa na primeira pessoa conduz o leitor ao território mais íntimo da natureza humana.

Maus Hábitos (edição Alfaguara), de Alana S. Portero, tem o preço de 16,45 euros.

Mais Cedo Secará a Terra

Galiza, 1845. André de Castronavea está radiante por regressar para junto da sua família e à casa onde nasceu, mas o seu maior desejo é rever a sua tia Iria, pouco mais velha do que ele, meia-irmã do seu pai. O reencontro dos dois liberta sentimentos até então aprisionados, e a relação proibida torna-se cada vez mais difícil de conter.

Enquanto isso, Dom Isidro Ordás, um empresário implacável de Ponferrada, abriu minas nas terras dos Castronaveas, iniciando um conflito com o patriarca Dom Dositeu, que preside a uma família marcada pelos seus próprios conflitos e segredos.

A luta pelo controlo da terra, o legado de Dom Dositeu e o inevitável confronto com os Ordás revelam como os laços familiares podem ser uma bênção ou uma condenação, levando a traições dolorosas, corações dilacerados e sacrifícios que exigem sangue, coragem e um amor inabalável.

Mais Cedo Secará a Terra (edição Singular), de Fernando J. Múñez, tem o preço de 19,99 euros.

Como Sobreviver Depois da Morte

Uma casa de pedra e uma camélia num vale inóspito. Mortos que caminham pelas ruas da aldeia e vivos que se recusam obstinadamente a morrer. Como Sobreviver Depois da Morte retrata a história dos Lustro-Urze, uma família muito especial que resiste à voragem do tempo e à ameaça de uma mina de volfrâmio. Sulfúreo é o nome da aldeia onde as aparições de defuntos são uma constante. O romance acompanha a ascensão e a queda de Ramiro Lustro, um caçador de leopardos e cultivador de camélias que se recusa a vender a terra à companhia mineira, sendo constantemente visitado pelos não vivos e atormentado pela misteriosa morte de uma antepassada.

Como Sobreviver Depois da Morte (edição Quetzal), de André Canhoto Costa, tem o preço de 18,8 euros.

Baviera Tropical

Conhecido mundialmente pelas suas cruéis experiências e por enviar milhares para as câmaras de gás no campo de concentração em Auschwitz, Josef Mengele foi fugitivo durante 34 anos, metade dos quais foram passados no Brasil. Morou na Argentina, no Paraguai e no Brasil onde morreu afogado (teve um AVC, enquanto nadava), aos 67 anos, em 1979, em Bertioga.

No Brasil criou a sua Baviera Tropical, um lugar onde falava alemão, mantinha as suas crenças, amigos e uma conexão com a Alemanha. Tudo isto com a ajuda de um pequeno círculo de europeus expatriados, dispostos a ajudá-lo. Um deles era a professora austríaca Liselotte Bossert, que enterrou Mengele com documentos falsos de forma a manter a sua identidade escondida, mesmo após a morte. Quando descoberto e revelado este facto, em 1985, ficando finalmente conhecido o verdadeiro paradeiro de Josef Mengele, Liselotte dava aulas na escola alemã de São Paulo, onde a agora jornalista, Betina Anton, com apenas seis anos, era sua aluna. Décadas depois, Betina decide investigar a história: mas quando se volta a reencontrar com a antiga professora, é ameaçada por querer clarificar um "caso muito perigoso".