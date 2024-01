Quando o Vaticano Caiu

Pio XII terá de reagir depressa para salvar a Igreja das garras dos nazis. Na sua secretária tem convites de Roosevelt, Franco e Salazar para receberem a cúria nos seu respetivos países. Aceitar o convite de Roosevelt significa escolher um lado no conflito. Como o regime de Franco é demasiado repressivo, resta apenas Portugal. Ainda assim, para se afastar de Salazar, o destino da cúria não será Lisboa, e sim Fátima: “Se serviu para receber a Mãe de Cristo, servirá para receber os cardeais!”, clama o Papa.

Pio XII tem mais uma surpresa: renuncia ao papado e opta por ficar no Vaticano. Quer lá estar quando as botas dos nazis pisarem a Basílica de São Pedro. Então, começam as conspirações em Fátima para eleger um novo Papa, com tantas intrigas e conluios que quase fazem esquecer a violência no Vaticano. Este é um thriller arrebatador, inspirado em acontecimentos verídicos: a intenção de Hitler em capturar o Papa, e o convite de Salazar para ele se refugiar em Portugal.

Quando o Vaticano Caiu (Saída de Emergência), de Pedro Catalão Moura, tem o preço de 18,8 euros.

Saída de Emergência

A Livraria Perdida

Numa rua tranquila de Dublin, uma livraria perdida está à espera de ser encontrada. Opaline, Martha e Henry parecem não ter nada em comum além de terem sido, durante demasiado tempo, personagens secundárias nas suas próprias vidas. Opaline tem de fugir de Londres para não ser obrigada a casar-se, Martha parece inevitavelmente presa numa relação tóxica, e Henry está noivo de uma mulher que não ama. É em Ha’penny Lane, uma pacata rua de Dublin, que os caminhos destas personagens se cruzam. Era ali que devia estar a livraria fundada por Opaline, onde Henry entrou uma noite, pouco depois de chegar à Irlanda, mas não só não está, como também não há registos capazes de provar que alguma vez tenha existido. Seguindo o pouco que sabem sobre a incrível vida desta misteriosa mulher, Henry e Martha tudo farão para encontrar a livraria perdida e descobrir os seus segredos.

A Livraria Perdida (Singular), de Evie Woods, tem o preço de 18,85 euros.

Singular

Evaristo Carriego

É aos subúrbios de Buenos Aires que o escritor argentino Jorge Luis Borges resgata Evaristo Carriego, figura que frequentou a casa de seus pais, nos tempos de meninice do autor. Alguns anos depois da morte prematura de Carriego, aos 29 anos, Borges dedica-lhe um estudo sobre a obra e o mundo, que se diz, ligado ao tango e à literatura dos bairros pobres da Argentina. “Menos documental que imaginativo”, explica no prólogo.

Evaristo Carriego, poeta do bairro de Palermo, nos arrabaldes de Buenos Aires, bairro de brigas e boémia de facas, de milongas e tangos dançados por homens, foi criado pelo subúrbio e, por sua vez, recriou o subúrbio. Publicou, durante a sua curta vida, um único livro de poemas, Misas herejes (1908), em que praticou 27 tipos de versificação e de que se destacam os poemas “El Alma del Subúrbio”, “El Guapo” e “En el Barrio”. Antes de morrer, deixou preparados os poemas que vieram a integrar a edição póstuma (1913) de La Canción del Barrio. Borges transforma-o em personagem desta sua biografia publicada em 1932.

Evaristo Carriego (Quetzal), de Jorge Luis Borges, tem o preço de 15,5 euros.

Quetzal

22/11/63

O professor Jake Epping leva uma vida aparentemente tranquila em Lisbon Falls, no Maine, e o seu sítio favorito para passar o tempo é o Al’s Diner. Mas a receita dos seus famosos hambúrgueres não é o único segredo de Al Templeton: existe na despensa do seu restaurante um portal do tempo que leva ao ano 1958. A incredulidade perante esta revelação chocante não impedirá Jake de assumir a missão que assombra o seu amigo há muito. Só tem de descer pela “toca de coelho” e travar Lee Harvey Oswald naquele dia 22 de novembro de 1963. Porque salvar John F. Kennedy é salvar o seu irmão Bobby Kennedy e também Martin Luther King Jr., é deter o tumulto nas ruas, é talvez até evitar a Guerra do Vietname. Não importa quantas vezes use o portal, irá sempre desembocar no pátio da fábrica têxtil de Lisbon Falls às 11h58 do dia 9 de setembro de 1958. E não importa quanto tempo permaneça no passado, terão decorrido apenas dois minutos no presente. Começa então uma nova vida para Jake, ou antes George Amberson, num mundo em que está destinado a, além de encontrar de novo o amor, subverter todas as regras do tempo.

22/11/63 (Bertrand Editora), de Stephen King, tem o preço de 24,4 euros.

Bertrand Editora

E Quando Confiei em Ti

Mila regressa a Nashville, dois anos depois de romper com Blake, com a intenção de deixar o passado para trás e iniciar os estudos na faculdade. Adeus aos dramas familiares, às crises de Hollywood... e adeus, Blake. No entanto, a vida tem outros planos e Blake está incluído. A família de Mila ajuda-a a distrair-se, mas rapidamente os problemas começam a surgir. É impossível Mila esquecer o que aconteceu entre ela e Blake, e os sentimentos que tentou reprimir vêm ao de cima. Já passou tempo suficiente para tentar de novo ou terá perdido a oportunidade? Será este o reencontro definitivo entre os dois... ou o fim inevitável?

E Quando Confiei em Ti (Marcador), de Estelle Maskame, tem o preço de 16,9 euros.

Marcador

O Romântico

Nascido em 1799, Cashel Greville Ross vive uma infinidade de vidas: tanto alegres como devastadoras, entre anos de sorte e perdas inesperadas. De County Cork a Londres, de Waterloo a Zanzibar, Cashel procura a sua fortuna por todos os continentes, na guerra e na paz. Enfrenta uma terrível escolha moral numa aldeia do Sri Lanka, integrando o exército das Índias Orientais. Em Pisa, entra no mundo dos poetas românticos. Em Ravena, conhece uma mulher que viverá no seu coração para o resto dos seus dias. À medida que viaja pelo mundo como soldado, agricultor, criminoso, escritor, pai, amante, experimenta todas as vicissitudes da vida e, através da turbulência acelerada do século XIX, descobre quem é verdadeiramente.

O Romântico (D. Quixote), de William Boyd, tem o preço de 24,9 euros.