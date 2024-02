Rascunhos Secretos

Foi testemunha de conspirações, mortes inexplicáveis, intrigas, traições e amores adúlteros ou sacrílegos. Na corte dos três reis que serviu - D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I -, um navegador e guerreiro anónimo atreve-se, agora que está no ocaso da vida e refugiado em Castela, a publicar o seu diário repleto de segredos obscuros e inconfessáveis.

Não tentem saber o seu nome, pois foi um mestre a encobrir a sua identidade. Através do que nos relata nestas páginas, contudo, poderão conhecer alguns dos grandes mistérios da era dos Descobrimentos. Começa em 1485 quando, com apenas dez anos, entrou ao serviço da rainha D. Leonor, mais tarde andou pelas Índias e foi além da Taprobana. O ponto alto da sua narrativa é, todavia, a espantosa viagem à volta do mundo, empreendida por Fernão de Magalhães, seu grande amigo, que acompanhou e a quem desejou prestar homenagem e fazer justiça.

Neste novo romance, Deana Barroqueiro traz-nos uma visão global sobre os séculos XV e XVI.

Rascunhos Secretos (Manuscrito), de Deana Barroqueiro, tem o preço de 21,9 euros.

Uma Família Judaica, de Varsóvia e Brody a Lisboa e Telavive

A história dos Goldreich Mucznik, oriundos da Europa de Leste que se dispersarem pelo mundo em busca de um lugar onde pudessem ser donos do seu próprio destino, reflete em boa medida a história do povo judeu – com guerras e perseguições, mas também com os seus momentos felizes, em que Lisboa surge como um porto seguro. Uma saga familiar que é, simultaneamente, um retrato da errância e das adversidades vividas pelos judeus nos últimos três séculos. Em Uma Família Judaica são abordadas as culturas que moldaram os Goldreich Mucznik, as línguas que acumularam, as experiências que os marcaram, os momentos felizes e os mais dolorosos. Mas o pano de fundo será sempre a História, com o seu implacável determinismo. "Para o bem e para o mal."

Uma Família Judaica, de Varsóvia e Brody a Lisboa e Telavive (D. Quixote), de Esther Mucznik, tem o preço de 22,9 euros.

O Evangelho do Novo Mundo

Num domingo de Páscoa, um recém-nascido surge deitado sobre a palha, entre os cascos de um burro que o aquece com o seu bafo. “Um milagre! Aqui está uma dádiva de Deus que eu não esperava. Vou chamar-te Pascal”, murmura a senhora Ballandra, a partir de então sua mãe adotiva. O bebé é muito belo, de pele morena, cabelos lisos e pretos, os olhos de um verde semelhante ao mar que rodeia o país. Mas esta beleza não é a única razão pela qual cresce a curiosidade geral e um rumor tenaz começa a ganhar cada vez mais terreno. Algo na história desta criança não é natural. Será Pascal, na verdade, filho de Deus? Qual a sua missão? Poderá ele mudar o destino dos homens, suavizar as suas dores e tornar o mundo mais justo? E o que indicará este evangelho do novo mundo acerca da nossa natureza e do nosso futuro?

O Evangelho do Novo Mundo (Livros do Brasil), de Maryse Condé, tem o preço de 17,75 euros.

O Grande Armazém dos Sonhos

Numa cidade misteriosa, escondida no subconsciente de cada um de nós, existe um grande armazém que vende sonhos para todos os gostos. Dia e noite, visitantes humanos e animais cruzam estas portas para comprar a sua próxima aventura. Cada andar é especializado num certo tipo de sonho: sonhos que apelam aos pequenos prazeres da vida ou a recordações de momentos especiais, sonhos nostálgicos sobre a infância, viagens maravilhosas ou comida deliciosa, sonhos que nos aquecem o coração ou sonhos inexplicáveis. Os sonhos nos quais damos por nós a voar estão quase sempre esgotados, e alguns visitantes procuram sonhos que permitem reencontrar aqueles que já não estão fisicamente entre nós.

Para Penny, que acaba de ser contratada para trabalhar no Grande Armazém dos Sonhos, esta é a oportunidade de uma vida. E à medida que vai descobrindo o dia a dia deste mundo extraordinário, vai também ligar-se a um conjunto de personagens inesquecíveis, desde logo o senhor DallerGut, o peculiar, mas sábio proprietário, Babynap, uma famosa criadora de sonhos, Maxim, um produtor de pesadelos, pois também os há, e os muitos clientes que sonham para sarar uma ferida, seja ela qual for, e para florescer na melhor versão de si próprios.

O Grande Armazém dos Sonhos (Bertrand Editora), de Miye Lee, tem o preço de 17,7 euros.

Terra Abençoada

O-lan é uma criada na maior casa da aldeia. Quando casa com Wang Lung, um humilde agricultor, labuta arduamente ao longo de quatro gravidezes pela sobrevivência da sua família. Ao princípio, as recompensas são poucas, mas o trabalho é fonte de esperança e há sustento na terra. Até a fome chegar e mudar a vida de todos. Obrigada a fugir ou a morrer de inanição, a família chega à grande cidade do Sul, juntando-se a milhares de outros camponeses que mendigam pelas ruas. Tudo parece perdido, até que a boa sorte e a determinação de O-lan conjugam-se para os levar de volta a casa com uma riqueza inimaginável. De volta à terra que havia garantido o seu sustento, a recente fortuna da família origina apenas desconfianças, enganos e principalmente muita mágoa para a mulher que os salvou, mudando o destino da família.

Tendo como pano de fundo uma China à beira da mudança, Terra Abençoada é a pungente e emocionante saga de uma família e a história do sacrifício de uma mulher.

Terra Abençoada (Clube do Autor), de Pearl S. Buck, tem o preço de 16 euros.

A Livraria na Colina

Um crowdfunding, em 2019, permitiu à poeta Alba Donati deixar o seu trabalho numa das maiores editoras italianas e trocar Florença pela sua aldeia natal, Lucignana. Um incêndio e uma pandemia não foram suficientes para enterrar o sonho. Pelo contrário, uma vez inaugurada esta pequena cabana nas montanhas, repleta de delícias literárias (incluindo meias e chás inspirados em livros e autores), os amantes da leitura, de todos os tipos e proveniências, juntaram-se para a manter viva – e próspera. Visitada por escolas, turistas, peregrinos, com um festival literário e diversos eventos culturais, a Libreria Sopra la Penna – pequeno espaço cheio de grandes sonhos – tornou-se um destino global para leitores ávidos, curiosos… e até principiantes.