As Identidades Assassinas

Denúncia apaixonada da loucura que incita os homens a matarem-se uns aos outros em nome de uma etnia, língua ou religião, As Identidades Assassinas (edição Marcador) é uma tentativa de perceber porque é que, na história da humanidade, a afirmação de um sempre significou a negação do outro.

Na sua condição de homem situado entre o Oriente e o Ocidente, que gravita sobre toda a sua obra, seja ela literária - como em A Odisseia de Baldassare ou Escalas do Levante - ou histórica - como em As Cruzadas Vistas pelos Árabes -, quando se pergunta a Amin Maalouf se se sente mais libanês ou mais francês, ele responde: “O que me torna eu mesmo e não outra pessoa é que estou na estrema de dois países, duas ou três línguas, várias tradições culturais.

É precisamente isso que define a minha identidade. Seria eu mais autêntico se amputasse uma parte de mim mesmo?”

As Identidades Assassinas (Marcador), de Amin Maalouf, tem o preço de 14,9 euros.

créditos: Marcador

Uma Luz no Escuro

Os monstros não se escondem no bosque. Não são sombras nas árvores ou coisas invisíveis à espreita em recantos escuros. Chloe Davis tinha apenas 12 anos quando seis raparigas desapareceram em Breaux Bridge, a sua pequena cidade no Louisiana. No fim desse verão, aquele que confessou ser o autor das mortes é preso e condenado a prisão perpétua. O assassino não é outro senão o próprio pai de Chloe, e foi ela quem descobriu as provas que o incriminaram. Vinte anos mais tarde, Chloe é uma psicóloga em Baton Rouge e planeia casar. Quando uma rapariga de 15 anos desaparece em circunstâncias idênticas, e depois outra, a memória daquele verão regressa. Uma Luz no Escuro, o primeiro romance de Stacy Willingham, está a ser adaptado para série televisiva.

Uma Luz no Escuro (Bertrand Editora), de Stacy Willingham, tem o preço de 18,8 euros.

créditos: Bertrand Editora

O Bosque dos Quatro Ventos

No início do século XIX, o Doutor Vallejo muda-se de Valladolid para Galiza com Marina, a sua jovem filha, para servir como médico num mosteiro. É lá que descobrem um mundo diferente, enfrentando a queda da Igreja e o fim definitivo do Antigo Regime. Marina, interessada em medicina e botânica, contestará as convenções sociais que a época impunha ao conhecimento, ao amor e à liberdade. Nos dias de hoje, Jon Bécquer, antropólogo e detetive de arte perdida e roubada, decide deslocar-se ao antigo Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, com o objetivo de desvendar a lenda dos nove anéis. Assim que inicia as suas investigações, aparece morto um homem vestido de monge beneditino, sem qualquer causa aparente. Este enigma levará Bécquer até às florestas da Galiza, em busca de respostas que acabarão por fazê-lo cruzar-se com a magia de histórias passadas.

O Bosque dos Quatro Ventos (Casa das Letras), de María Oruña, tem o preço de 20,5 euros.

créditos: Casa das Letras

Confiança

Na Nova Iorque dos ruidosos e efervescentes anos de 1920, todos conhecem os nomes de Benjamin e Helen Rask. Ele, um magnata de Wall Street; ela, a filha de excêntricos aristocratas. Juntos ascenderam ao topo de um mundo de aparente riqueza infinita, mesmo quando os excessos da especulação fazem ruir tudo à sua volta. Mas a que custo se construiu esta fortuna? É este o mistério no centro de Obrigações, um romance lançado em 1937 e lido amplamente pela comunidade nova-iorquina. Contudo, sobre esta história de privilégio e engano existem outras versões. Confiança (edição da Livros do Brasil) põe em confronto diferentes narrativas, e questiona, através da perspetiva de uma mulher, a divisão entre factos e ficção. Romance imersivo, brilhante puzzle literário, conduz o leitor por uma busca que se estende ao longo do século, lançando luz sobre a ilusão que por vezes está no centro das relações, sobre a força do capital capaz de distorcer a realidade e a facilidade com que o poder manipula a verdade

Confiança (Livros do Brasil), de Hernán Díaz, tem o preço de 19,99 euros.

créditos: Livros do Brasil

Amor & C.ª

Oliver, Stuart e Gillian são os três vértices de um triângulo amoroso criado por Julian Barnes nos idos de 1990. Para contar esta história atribulada, cómica e errática, os três revezam-se na narração – com os seus pontos de vista, tiques e tópicos preferidos. O extravagante Olivier está convencido de que é uma luminária; Stuart é sóbrio, tímido e ligado ao “lado prático da vida”; Gillian é bonita, inteligente, e defende que falar de alguém ou de um assunto de forma exaustiva só é bom quando não somos o objeto em análise. O que começa como uma comédia de equívocos depressa desliza para uma exploração sombria e profunda dos pântanos da alma.

Amor & C.ª (Quetzal), de Julian Barnes, tem o preço de 17,7 euros.