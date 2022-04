A partir do dia 22 de abril, o Lisbon Marriott Hotel abriu portas aos seus hóspedes de quatro patas. Localizado no centro da cidade, o hotel de quatro estrelas permite a presença de animais de estimação nas suas instalações sendo cobrado o valor extra de 20 euros por noite e animal.

Para uma maior comodidade e facilidade durante a estadia, o hotel providencia um kit básico para que os hóspedes de quatro patas se sintam em casa: duas taças, uma cama e brinquedos.

Apesar do hotel não ser impôr limites no peso e no tamanho, de forma a manter todas as precauções, os animais devem andar sempre de trela curta e acompanhados dos donos quando saírem da zona dos quartos.

Tal como refere o comunicado enviado pelo Lisbon Marriott Hotel, não é permitida a sua circulação no lobby de entrada, corredores e estacionamento, sendo também expressamente proibida a sua presença na zona de serviços onde existam alimentos de forma a cumprir todas as medidas de higiene e segurança.

É de salientar que só são permitidos, no máximo, dois animais por quarto.

Para mais informações, clique aqui.