Desde pequena, Katherine Magowan, atual Category Development Engineer na divisão de Beleza da Dyson, sempre gostou de Arte e Matemática. "Percebi que a engenharia combina estas duas áreas", explicar. Foi este equilíbrio entre a lógica e a criatividade que a levou ao Dyson Institute, onde se licenciou em 2022. Durante os seus estudos, teve a oportunidade de explorar diferentes áreas da engenharia e viver em culturas distintas. "Os meus professores recomendaram-me engenharia, mas eu não sabia bem o que era. Foi o meu pai que me incentivou a candidatar-me ao curso único do Dyson Institute – sem isso, poderia ter seguido um caminho completamente diferente."

Hoje, Katherine desempenha um papel essencial na empresa, liderando projetos de formulação cosmética e tendo contribuído para o desenvolvimento de produtos icónicos como o secador de cabelo Supersonic R: “Trabalhar no Supersonic R foi um verdadeiro destaque, pois pude ver o projeto ser lançado no mercado. Trabalhei no secador de cabelo em Singapura e na Malásia, ajudando a aumentar a produção e, quando voltei para o Reino Unido, apoiei os eventos de lançamento – traduzindo a tecnologia para os consumidores.”

Entre esses eventos, destaca-se a sua participação na Paris Fashion Week, no desfile da Issey Miyake, onde colaborou diretamente com cabeleireiros profissionais que usaram a ferramenta pela primeira vez, que descreve como “uma experiência incrível.”

Foi há um ano que a Dyson lançou este novo secador de cabelo, projetado para oferecer mais potência e precisão - o Supersonic r™ é 30% mais pequeno e 20% mais leve do que o modelo original, tornando-se mais manuseável para os profissionais. Equipado com um aquecedor aerodinâmico e o motor Dyson Hyperdymium™, o aparelho ajusta automaticamente o fluxo de ar e a temperatura através de sensores inteligentes de identificação por radiofrequência (RFID) nos seus acessórios. Testado por stylists de renome, o secador tem sido utilizado por profissionais como Sam McKnight, Eugene Souleiman e Lacy Redway. Até agora, esteve disponível apenas para especialistas da área, mas, a partir de abril, poderá ser adquirido pelo público em duas novas cores: Ceramic Pink e Jasper Plum (exclusivo em dyson.pt, com o PVP de 549€).

Para Katherine, um dos aspetos mais fascinantes da engenharia é a sua diversidade. “Nenhum dia é igual ao outro e não há uma única forma certa de fazer as coisas. Isso implica muita colaboração entre equipas e que o trabalho nunca se torne monótono!”, asume. Mais do que trabalhar em laboratórios, a engenharia abriu-lhe portas para a pesquisa de mercado, estratégia empresarial e eventos globais. “A engenharia é muito mais do que as pessoas imaginam e abre imensas portas para áreas que talvez nunca tenham considerado. O meu trabalho envolve muita pesquisa de mercado, finanças e estratégia empresarial – nada do que eu pensava que engenharia incluía!”, acrescenta.

Além do seu trabalho na Dyson, a jovem valoriza o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. No seu tempo livre, joga hóquei e futebol gaélico, mantendo a paixão pelo desporto que sempre fez parte da sua vida. “Tinha atividades todos os dias depois da escola – desde desporto até arte e coro. Mantenho muitas dessas paixões até hoje”, explica.

Durante os anos de formação, também se envolveu em atividades comunitárias, como as viagens anuais de ski e o clube de touch rugby da empresa, algo que ainda faz com colegas e amigos fora do trabalho. “Aprendi a esquiar nas nossas viagens de ski da Dyson, e os meus colegas e eu mantivemos essa tradição mesmo depois de nos formarmos, chegando a incluir amigos fora do trabalho”, afirma.

Inspirar a próxima geração

Enquanto mulher na engenharia, Katherine Magowan acredita na importância de incentivar jovens raparigas a seguirem esta área. “Aprendi que ninguém tem todas as respostas – simplesmente [as pessoas] não têm medo de continuar a tentar! Percebi que, quando me desafio, consigo compreender conceitos realmente complexos e resolver problemas difíceis.” Como conselho para quem está a começar (e para si própria), reforça a importância de experimentar e arriscar: "Diria para não ser tão exigente comigo mesma – e para experimentar coisas novas, mesmo que não sejam áreas em que eu ache que sou ‘boa’.”

Olhando para o futuro, a jovem deseja continuar a desenvolver produtos inovadores enquanto faz a ponte entre design e estratégia empresarial. “Adoro fazer a ponte entre o design de produtos e a estratégia de negócio, e espero continuar a criar produtos com significado... enquanto lidero uma Category ou uma empresa no futuro”, conclui.

A história de Katherine Magowan mostra que a engenharia é um campo que pode ser vibrante e repleto de possibilidades, onde a criatividade anda de mãos dadas com a inovação. Que este percurso sirva de inspiração para todas as jovens que sonham em fazer a diferença, seja na engenharia ou em qualquer outra área. O futuro é feito de talento, ambição e coragem – e Katherine é a prova disso.