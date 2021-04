Depois de 20 anos de liderança no setor de retail, oito deles passados na Sephora - primeiro no Brasil e depois em Portugal - Graziele Neves decidiu, no contexto de confinamento, repensar as suas prioridades, refletir sobre o seu desígnio e despedir-se do seu trabalho, para poder abraçar uma nova jornada empreendedora.

Com o desejo de contribuir de uma forma mais significativa para o desenvolvimento humano, pelo qual é profundamente apaixonada, lançou a The Lighthouse, consultoria focada na orientação de carreira e propósito, que pretende inspirar e ajudar as pessoas a viverem mais felizes e realizadas com a sua atividade profissional.

Antiga Diretora de Retail e Operações da Sephora no Brasil e Country Manager da mesma marca em Portugal, a baiana desafiou Ricardo Penna, antigo Gerente Executivo de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Sephora e atual administrador de empresas, que conta com 19 anos de experiência na área dos recursos humanos em diversas multinacionais, a juntar-se a ela neste projeto para ajudarem os profissionais a exercerem o seu potencial, a alavancarem os seus resultados e construírem uma carreira próspera e feliz.

A fundadora da The Lighthouse desafia a alinhar o talento à verdade de cada um, a desenvolver o autoconhecimento e conquistar a realização pessoal e profissional, através de um conjunto de serviços online tailor made e com horários flexíveis, pensados para indivíduos e empresas.

créditos: The Lighthouse

As propostas passam pelo Professional Coaching, um processo transformador desenhado para todos aqueles que desejem sair da sua zona de conforto e alcançar resultados com mais autonomia e confiança. O Executive Mentoring, indicado para que procura ampliar a sua visão, aumentar a sua performance, e desenvolver liderança e capacidade de gestão. A Formação em Liderança Inspiradora, um dos soft skills mais procurados pelas empresas nos dias de hoje, que impacta diretamente os seus resultados e a vida de todos os que fazem parte dessa mesma organização.

O “The” Workshop, uma experiência imersiva com várias atividades práticas, aplicação de assessments, e técnicas de Coaching e Pnl, para quem busca uma resposta para a pergunta “qual o seu verdadeiro propósito de vida?”. O Planeamento de Carreira, que, como o próprio nome indica, pretende orientar e identificar o foco da carreira profissional de cada um, o Teste MBTI, o instrumento mais utilizado em todo o mundo para descobrir o tipo psicológico das pessoas, muito útil para o desenvolvimento organizacional e para o autoconhecimento dos indivíduos, permitindo uma análise mais profunda da personalidade para o desenvolvimento de competências, potencialização das forças e desenho de carreira. E, por fim, o Teste Firo B, que avalia as relações interpessoais e ajuda as pessoas a compreenderem o seu comportamento e o comportamento dos outros.

“É muito importante que as pessoas percebam que a vida é muito curta para desperdiçá-la com aquilo que não faz o nosso coração cantar. Se não reconhecermos e conectarmos de alguma forma com os nossos interesses e paixões mais profundas, podemos seguir vivendo às custas das expectativas dos outros, sem ter qualquer satisfação pessoal e profissional, sendo que na maioria das vezes, o que é “incrível” para os outros, não serve pra nós”, afirma Graziela Neves, fundadora da The Lighthouse.

“O primeiro passo de uma grande mudança acontece internamente. Se não for dado agora, será dado quando?”, acrescenta.

Com a promessa de encontrar o alinhamento entre talento e propósito, os serviços da The Lighthouse estão, atualmente, disponíveis em Portugal e no Brasil, em regime online.