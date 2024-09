Marta Leite Castro viajou até ao Brasil, no passado dia 14 de setembro, para ser uma das oradoras do WCF - Festival Mundial da Criatividade. "Inovação Pessoal: O Caminho para a Transformação" foi o tema da palestra apresentada pela comunicadora portuguesa durante o evento que decorreu, entre 12 e 14 de setembro, na cidade de São Paulo.

O seu percurso profissional, marcado por momentos de readaptação e reinvenção, serviu de ponto de partida para esta intervenção onde partilhou com a audiência a sua transição de uma carreira televisiva de vários anos no setor do entretenimento para uma área que, até então, era pouco explorada em televisão e no digital: o mundo dos negócios.

"A transformação pessoal é um processo que exige coragem e inovação. Ao me desafiar a sair da zona de conforto, percebi que poderia contribuir de maneira única para o desenvolvimento de novos formatos e conteúdos criativos focados em negócios", afirma Marta Leite Castro, fundadora da plataforma digital de negócios N360 Business Stories, em comunicado.

Durante a sua intervenção, que se realizou no Hub Greemsampa naquele que foi o último dia do evento, a apresentadora trouxe para cima da mesa o tema do intraempreendedorismo para salientar a importância da criatividade e da inovação no seio das empresas.

"Acredito que a inovação começa com a nossa disposição para mudar e evoluir. O caminho que percorri é prova de que, com a mentalidade certa, é possível transformar a carreira e criar algo novo e relevante em qualquer área."

Para Lucas Foster, fundador do Festival Mundial da Criatividade, a participação de Marta Leite Castro neste evento serviu para fortalecer aqueles que são "os laços históricos e culturais que unem Brasil e Portugal". Para o também Diretor Geral da World Creativity Organization, "a relação entre os dois países, com intercâmbio criativo vibrante, potencializa a criação de oportunidades em áreas como design, audiovisual, artes e tecnologia. Nossa relação mostra como a criatividade pode ser um motor de inovação e desenvolvimento econômico sustentável, impulsionando novas parcerias e o fortalecimento de suas indústrias criativas no cenário global", conclui.