No passado 6 de dezembro, realizou-se no The Editory Riverside Hotel, em Lisboa, mais uma edição da Talk N360, desta vez dedicada ao tema "O poder da reinvenção: inovação pessoal e profissional nos dias de hoje". A conversa foi conduzida por Marta Leite Castro e contou com a presença de Rafa Brites, autora do livro “Síndrome da Impostora” e uma figura de grande destaque nas redes sociais brasileiras, com mais de 2,5 milhões de seguidores.

Durante o evento, Rafa Brites apresentou um testemunho inspirador e partilhou ideias sobre como lidar com mudanças rápidas e encontrar formas de prosperar em tempos de transformação.

De acordo com um estudo da Universidade Dominicana da Califórnia, cerca de 70% das pessoas já se sentiram, em algum momento, como uma fraude no trabalho. Este fenómeno, conhecido como Síndrome do Impostor, afeta sobretudo mulheres e está relacionado com uma perceção de insuficiência profissional, independentemente dos resultados obtidos.

A influenciadora partilhou a sua visão sobre o tema e destacou a importância de reconhecer que a síndrome é, na verdade, reflexo de uma realidade externa. "Não é um problema individual, mas sim coletivo. Como explico no meu livro, a Síndrome da Impostora é uma sensação interna que reflete condições estruturais. Enquanto esses problemas não forem resolvidos, é natural que as mulheres continuem a sentir-se dessa forma. No entanto, existem estratégias que podem ser aplicadas para que isso não nos bloqueie”.

No seu livro, a autora aborda esta sensação, sobretudo em mulheres, de não se sentirem suficientemente boas ou de acreditarem que não são merecedoras do sucesso que alcançaram. A obra traz também dois pontos curiosos, incluindo uma citação da ex-primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, que revelou já ter lidado com a síndrome, e o conceito de uma “Sociedade Secreta de Impostoras Anónimas”, que ilustra o quão comum este fenómeno é, apesar de ser pouco falado.

A conversa também explorou a importância da inovação – tanto pessoal quanto profissional – como ferramenta para enfrentar incertezas e traçar percursos mais autênticos. À pergunta: "Qual considera ser o maior obstáculo à reinvenção?", destacaram-se como respostas as dificuldades como “tempo”, “dinheiro”, “eu próprio” e “medo”.