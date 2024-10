"Comunicação Assertiva nas Empresas" foi o tema da sessão de networking promovida pela plataforma digital de negócios N360 criada por Marta Leite Castro.

O evento, que decorreu no Hotel Sana Evolution em Lisboa, contou com a participação de Edu Adas, especialista em Comunicação de São Paulo, Brasil e Rute Silva, CEO da RCC Portugal, uma empresa de Recrutamento Internacional e de gestão de Recursos Humanos, que se juntaram a Marta Leite Castro para este debate.

“O que é exatamente Comunicação Assertiva e como ela se diferencia de outros estilos de comunicação?”, “De que forma a Comunicação Assertiva com clientes pode melhorar o relacionamento e a fidelização?” e “Quais são os principais elementos de uma Comunicação Assertiva bem sucedida?” foram alguns dos temas abordados durante esta sessão.

De acordo com Edu Adas, a “comunicação assertiva é expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades, de forma clara, honesta e respeitosa, considerando sempre também a perspectiva do outro durante a conversa. Na prática, a comunicação assertiva não é nem hostil, nem passiva. A comunicação hostil - ou agressiva - atende ao desejo próprio de quem a pratica. A comunicação passiva atende normalmente ao desejo da outra pessoa. Já, a comunicação assertiva é aquela que se distingue pela criação de um ambiente de empatia, respeito e harmonia.”

Para o especialista, não existe comunicação assertiva sem "domínio emocional, escuta ativa, respeito, empatia, clareza e objetividade na narrativa e comunicação não verbal - tom de voz, gestos, postura, conexão visual, pausas e ênfases. Estas variáveis fazem com que a comunicação flua de forma harmoniosa e respeitosa, facilitando a troca de ideias e a resolução de conflitos.”

Por outro lado, Rute Silva focou o seu discuro na importância da empatia na comunicação empresarial. “Se comunicarmos de uma forma assertiva, respeitadora e empática, estamos à partida a diminuir os ruídos e os conflitos na nossa comunicação. É importante que tenhamos estes três fatores em consideração e sempre presentes na forma com comunicamos com os outros. Liderar é servir, se o serviço que prestamos for bem entendido, se respeitar as partes intervenientes, se formos empáticos então a nossa liderança é um serviço exímio.”

Para a CEO da RCC Portugal, a necessidade de comunicar assertivamente assume um papel preponderante em processos de recrutamento internacional uma vez que é necessário ter em conta todos os intervenientes envolvidos, como é o caso do candidato, da empresa de recrutamento e da entidade empregadora. Tendo em conta que, nestes casos, a comunicação é realizada em várias línguas é fundamental que esta seja clara, objetiva e sucinta para que nenhuma informação se perca durante as traduções.

"Diria que é um desafio redobrado, porque efetivamente todos os passos são detalhadamente pensados e ajustados a cada recrutamento específico, no entanto é possível fazê-lo com sucesso se existirem processos internos nas organizações que facilitem esta metodologia", conclui.