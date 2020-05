De acordo com o estudo hoje publicado, o maior que a agência europeia já realizou, 43% das pessoas LGBTI sentiram-se discriminadas nos 12 meses anteriores ao questionário, número que mostra um aumento de seis pontos em comparação com a última pesquisa, realizada em 2012.

Além disso, houve duas vezes mais pessoas transgénero e intersexuais a reportar ataques no último ano, sendo que metade afirma ter dificuldade em sustentar-se.

A Agência europeia de Direitos Fundamentais entrevistou, no ano passado, 140.000 pessoas LGBTI em 27 países da União Europeia (UE), além do Reino Unido, Sérvia e Macedónia do Norte.

Pela primeira vez, a análise inclui as respostas de pessoas intersexuais e de adolescentes com idades entre os 15 e os 17 anos.

O diretor da agência, Michael O'Flaherty, alerta que as dificuldades deste grupo no âmbito do emprego e da assistência à saúde “podem piorar devido ao novo coronavírus” e pede aos governos que estabeleçam uma cultura de tolerância zero à violência e assédio e treinem a polícia para melhorar o registo de crimes de ódio.