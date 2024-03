Começou a batalha épica entre humanos e alienígenas. Porquê incluir a série HALO na sua lista de favoritos?

Há algo de épico no sonho de ultrapassar os limites do nosso sistema solar e continuar o caminho rumo a regiões afastadas da galáxia. É libertador abrirmos a porta à descoberta de novos mundos. Imaginamos encontros alienígenas e, de certa forma, vivemos novas vidas. Talvez por isso nos deixamos conquistar pela ficção científica. Esta, há muito que nos espicaça a imaginação. Na ficção científica encontramos séries de culto, seja na literatura, nos jogos e nos ecrãs. De cor, todos somos capazes de enumerar sagas espaciais. Em 2001, nasceu um jogo para a Xbox® que, percorridas mais de duas décadas, se tornou num caso sério da ficção científica. Dezenas de livros, jogos físicos e digitais, orbitam o universo HALO. Desde 2022, também uma série de nome homónimo passou a ser tema de conversa entre novos e menos novos. Há razões para isso. HALO traz todos os ingredientes que nos prendem a um bom momento frente ao ecrã. Uma batalha épica do bem contra o mal, a visão intimista de histórias pessoais, heróis e anti-heróis, ação e aventura e uma perspetiva do futuro repleta de imaginação.

Também sabemos como é difícil acompanhar a cada momento todas as voltas e reviravoltas nestes universos alternativos. Muito provavelmente já “tropeçámos” numa conversa em torno de HALO. A série, com produção executiva, entre outros, de David Wiener e Steven Spielberg, conta com transmissão exclusiva SkyShowtime. O novo serviço de streaming europeu iniciou em fevereiro último a transmissão da segunda temporada de HALO. A 22 de março, o serviço de filmes e séries, transmite o último de oito episódios da série com lançamento semanal.

Para os estreantes neste universo HALO, aqueles que conhecendo o jogo chegam agora ao pequeno ecrã ou mesmo para aqueles que não dispensam uma boa conversa em torno de futuros imaginados para a humanidade, eis-nos no momento de revelar o que nos reserva HALO.

O que nos reserva HALO?

Viajemos para longe no tempo, até ao século XXVI. Os humanos ultrapassaram há muito os limites físicos impostos pelas inimagináveis distâncias no espaço. A velocidade da luz foi domada e ultrapassada. A humanidade lançou-se até às regiões mais inóspitas da galáxia. Alargar horizontes rumo às estrelas significou o contacto com civilizações extraterrestres. Um contacto nem sempre pacífico. Sobre a nossa galáxia pende uma ameaça. Tem o nome Covenant e é uma força alienígena de carácter destrutivo, empenhada numa onda genocida contra a humanidade.

Joseph Morgan é James Ackerson em "Halo". James Minchin III/Paramount+

O mote para a história tem o dom de nos levar a pedir mais. Os argumentistas de HALO satisfazem-nos esta vontade. Na segunda temporada, a atriz inglesa Natascha McElhone protagoniza com o ator norte-americano Pablo Schreiber. No universo HALO, Schreiber é o Master Chief John-117, líder da força Spartans, super-soldados humanos, geneticamente aperfeiçoados, aptos a combater a ameaça Covenant.

Na sequência de um acontecimento chocante num planeta deserto, John não consegue deixar de pensar que a sua guerra está prestes a mudar e arrisca tudo para provar o que ninguém quer acreditar: os Covenant estão a preparar-se para atacar o maior bastião da humanidade. Com a galáxia ameaçada, John parte numa missão para encontrar a chave para a salvação da coletiva, ou para a sua extinção: o Halo, a derradeira arma da galáxia.

E, porque tudo tem uma causa e consequência, nada como regressar à primeira temporada de HALO em SkyShowtime para aí encontrar as razões para a batalha épica entre humanos e a força Covenant, descobrir os porquês da revolta nas colónias exteriores de humanos, perdidos nos confins da galáxia; a formação do corpo de elite Spartans, o porquê do temor incutido por Halo, mas também uma narrativa com aquilo que nos faz humanos, os sentimentos.

A atriz Natascha McElhone na personagem da Dra. Catherine Halsey. SkyShowtime

Como aceder ao universo HALO?

Desvendar este universo HALO, mergulhar nos segredos insondáveis da galáxia e “vestir” outras vidas é tão simples quanto subscrever o serviço SkyShowtime por 4,99€/mês (sem anúncios) e com a possibilidade de cancelar a qualquer momento. É também a certeza de encontrar inúmeras séries e filmes exclusivos e originais de marcas icónicas (ver caixa).

E porque não só de ficção científica se faz o nosso desejo de entretenimento, SkyShowtime também nos traz drama, crime, documentários, séries e filmes infantis, entre outras temáticas. Quem não dispensa uma boa série, encontra as primeiras temporadas de Sexy Beast e de Mary & George. Crianças e público juvenil vão adorar saber que encontram no pequeno ecrã Hop, O Príncipe do Egito, A Vida Secreta dos Nossos Bichos e Gru: O Maldisposto. Já os aficionados por Jurassic Park também podem festejar, uma vez que a SkyShowtime terá em breve todos os filmes já lançados desta saga iniciada por Steven Spielberg.

Os próximos meses também se adivinham repletos de novos lançamentos, entre eles Oppenheimer, o multipremiado filme do realizador Christopher Nolan (com apresentação a 21 de março); mas também Star Trek: Discovery, Quem Sai aos Seus e Patrulha Pata: O Super Filme.