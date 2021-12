A Outra Metade é orgulhosamente diferente dos sites de encontros e apps de online dating mais conhecidos no mercado. Tal como a aposta em Portugal, é um site feito para nacionais, criando uma comunidade segura e coesa.

Mesmo sem um lançamento oficial e apenas ainda em fase de testes, já alcançou sucesso no país, o que demonstra a predisposição do público para os sites de encontros.

Um outro elemento diferenciador é o facto da descrição ser de carácter obrigatório, a fim de proteger os restantes utilizadores e de dar um maior peso às características de cada um, sem a necessidade de fotografias, podendo ser substituído por um avatar. Além da proteção total de dados e da privacidade - apenas é público o que cada utilizador permitir.

“Ainda em Portugal, quisemos inovar e construir um site com oportunidades para quem se quer relacionar a longo prazo, construindo ligações significativas e que fizesse frente aos sites normalmente destinados a pessoas menos maduras ou a quem procura relações mais frugais. Achámos que seria um bom percurso testar o mercado brasileiro fazendo alusão à outra peça do puzzle que falta para estarmos completos - assim nasceu o nome da plataforma que já conta com uma grande representação no Brasil, em especial em São Paulo - A Outra Metade” explica Rui Sousa, co-fundador do Felizes.pt.

A plataforma Felizes.pt foi desenvolvida em Portugal para preencher algumas lacunas existentes no mercado, desenvolvendo uma solução de acordo com as necessidades e características dos portugueses. Depois do rápido crescimento, em Portugal, os criadores do Felizes.pt apostam, em 2021, no mercado brasileiro, apresentando novas oportunidades ao público do país.

Em 6 anos de atividade, o Felizes.pt já juntou mais 13 mil casais juntos e tem 290 mil utilizadores, só em Portugal, apostando agora num segundo mercado em 2021, com um investimento feito de 150.000€.

Também a média referente à idade dos utilizadores é distinta das restantes aplicações no mercado, tendo um perfil de utilizador mais maturo, situando-se atualmente nos 39,5 anos no Brasil. Já em Portugal, a média é 41,4 anos, quando em 2018 se situava nos 38,5 anos e em 2020 nos 40 anos, idades estas superiores às dos tradicionais utilizadores de plataformas de online dating, cuja grande concentração se situa no intervalo 25-34 anos.

A Outra Metade, também disponível em app, conta com mais de 50 mil utilizadores no Brasil, esperando crescer para 200 mil utilizadores em 2022.