1. Concentração total

Conduzir exige foco mental em vários fatores, como as condições da estrada, a velocidade, as regras de trânsito, os sinais, os espelhos e a vigilância dos veículos ao seu redor. Manter a atenção na condução é fundamental para a segurança de todos (condutores, passageiros e peões). Distrações como o telefone ou comer prejudicam a capacidade de reação a potenciais imprevistos. O álcool, as drogas, incluindo certos medicamentos, e a sonolência também afetam o tempo de resposta. Nesse sentido, descansar antes de conduzir é essencial para uma condução segura.

2. Tenha cuidado com os outros condutores

Estar atento aos outros condutores é essencial numa condução defensiva. Antecipe as ações dos outros, evitando comportamentos agressivos e distraídos. Mantenha uma distância segura do carro à sua frente, tranque as portas e use o cinto de segurança. Verifique frequentemente os retrovisores, mantenha os olhos na estrada e esteja ciente do ambiente à sua volta. Reduza a velocidade ao encontrar condutores ofensivos e saia da estrada, se necessário. Esteja alerta a pedestres, ciclistas e animais que possam surgir inesperadamente na estrada, garantindo que está preparado para reagir de forma segura a qualquer situação.

3. Não dependa dos outros condutores

Evite presumir que os outros condutores irão ceder-lhe espaço ou permitir que faça determinada manobra. Adote a postura de que alguns condutores podem desrespeitar os sinais de trânsito e esteja sempre preparado para reagir a essa possibilidade. Planeie os seus movimentos de condução, antecipando o pior cenário possível, para que esteja pronto para agir de maneira segura e evitar surpresas desagradáveis na estrada. A sua segurança é uma responsabilidade que deve assumir, independentemente das ações dos outros condutores.

4. Não exceda os limites da velocidade

Os limites de velocidade estabelecidos nas sinalizações são diretrizes que devem ser levadas em conta e estão lá para ajudá-lo. Cabe a si assegurar que a sua velocidade está adequada às condições reais da estrada em que conduz. Quanto maior for a velocidade a que está a conduzir, mais distância será necessária para parar completamente o veículo em caso de necessidade, e o impacto de um eventual acidente ou despiste será mais severo. Siga o ritmo do tráfego ao seu redor, desde que esteja dentro dos limites de velocidade recomendados e permitidos.

5. Invista na segurança

Caso esteja a pensar adquirir um novo automóvel, procure um veículo que tenha uma alta classificação em termos de segurança e esteja equipado com um número considerável de airbags. Considere investir em sistemas de retenção infantil e ajustadores de cintos de segurança que sejam adequados para a sua família e certifique-se que os utiliza da forma indicada. A segurança no transporte é fundamental para protegê-lo a si e aos seus entes queridos.

6. Ceda a passagem

Quando não estiver seguro sobre quem tem prioridade na via, seja cauteloso. Mesmo que tenha o direito de passagem, mas parecer que o outro condutor não vai deixá-lo passar, é mais seguro ceder a vez. É preferível perder um pouco de tempo do que arriscar um acidente.

7. Cuidado com o amarelo

O sinal amarelo indica que há perigo na estrada e, por essa razão, devemos abrandar, no caso do sinal amarelo intermitente, ou mesmo parar, quando a cor amarela não está a piscar. Muitos são os condutores que passam os sinais amarelos velozmente para não pararem no sinal vermelho que se avizinha no semáforo. Esta é uma prática gravíssima, uma vez que existe um grande risco de colisão quando o sinal amarelo surge. Escusado será dizer que não deve passar os sinais vermelhos.

8. Já usou o pisca hoje?

Os piscas são, talvez, o elemento mais negligenciado pelos condutores. Quantas vezes esteve prestes a entrar numa rotunda e não tinha a certeza da intenção dos condutores, acabando por perder a oportunidade de entrar, ou, pelo contrário, entra na altura errada? Ou lembra-se das vezes que outros veículos se puseram à sua frente, sem sinalizar, e teve de travar inesperadamente? Infelizmente, estas são algumas situações, de entre muitas, incluindo graves acidentes, que ocorrem pelo facto de os condutores ignorarem este passo fundamental.

9. Mantenha a distância de segurança

Mesmo nas longas linhas de trânsito na hora de ponta e quando está a andar muito devagar, mantenha a segurança de distância (dois a quatro segundos, dependendo das condições do tempo e da estrada). Não consegue adivinhar quando é que o condutor à sua frente vai parar e em que estado se encontra. Por essa razão, é sempre melhor precaver-se e dar espaço ao outro. Se, pelo contrário, é de si que estão demasiado perto, reduza a velocidade, mude para a faixa da direita, se ainda não se encontrava aí e evite travar bruscamente, se possível.

10. Buzine e acenda os faróis

A buzina não serve apenas para sinalizar os erros dos outros condutores. Este componente, juntamente com os faróis, pode ser vital em condições climáticas adversas. Em estradas sinuosas que dificultam a visibilidade, durante o dia, buzine para alertar de que se está a aproximar. Em caso de densos nevoeiros e chuvas fortes, faça também uso dos seus faróis. Ligue os máximos, mas só em caso de extrema necessidade, uma vez que podem interferir na visibilidade dos condutores que vêm no sentido oposto.

A condução é uma tarefa que envolve muita cautela e discernimento. Contudo, se conduzir de forma consciente e segura, garantimos que vai conseguir desfrutar ainda mais da sua viagem. Lembre-se, a segurança rodoviária é uma responsabilidade partilhada que começa consigo. Através de uma condução defensiva, não só estará a assegurar o seu bem-estar, como de todos os outros ao seu redor.