Nunca como hoje foi tão importante e prioritário preocuparmo-nos e cuidarmos do nosso planeta. Atingimos um ponto de consumo dos recursos naturais e nível de poluição demasiado elevados e o seu impacto jamais terá retorno.

É importante que todos tenham consciência que temos de consumir menos, produzir menos lixo e repensarmos o nosso estilo de vida.

Sara Oliveira, autora do livro Nem Acredito que é Saudável e do blogue com o mesmo nome, defende que ser-se saudável não passa apenas por cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde, temos que cuidar também daquilo que nos rodeia.

Veja como, através de pequenos gestos do dia a dia, é fácil ter uma alimentação mais sustentável e saudável.

1. Esqueça o plástico, aposte no biodegradável

Quando for às compras leve os seus próprios sacos. Utilize sacos de pano e recupere o velho saco de pão da avó. Os sacos de plástico não são biodegradáveis e estima-se que apenas 1% sejam reciclados. O restante acaba por ir parar ao mar provocando a morte de milhares de animais. Os sacos de papel também não são a melhor opção tendo em conta que são cortadas milhares de árvores todos os anos para obter a matéria-prima e o consumo energético da sua produção é ainda maior que o dos sacos de plástico.

2. Não compre o desnecessário

Compre apenas a quantidade de alimentos que precisa. Poupa dinheiro e evita desperdícios desnecessários. As lojas a granel são uma boa opção uma vez que nos permitem comprar apenas a quantidade que queremos.

3. Compre local

Prefira alimentos produzidos perto de si, ou pelo menos de origem nacional. Além de contribuir para a economia local, evita transportes desnecessários que aumentam a produção de CO2.

4. Adquira ao ritmo das estações

Compre alimentos da época, além de serem mais benéficos para a sua saúde, não precisam de tanta água nem fertilizantes e pesticidas para se manterem.

créditos: Lifestyle

5. Prefira o biológico

Dê preferência aos produtos biológicos. Estes são cada vez mais fáceis de obter e com preços mais acessíveis. A sua produção tem um impacto ambiental bem menor e a nossa saúde beneficia imenso com esta escolha. Além disso são mais saborosos e têm uma durabilidade maior.