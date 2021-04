O cartão oferta digital da GoParity está disponível a partir dos 5,00 euros e com esse valor é possível investir em projetos de sustentabilidade social e ambiental na plataforma como o projeto “Os heróis da sala de aula”, para a promoção de programas inovadores, mais inclusivos, participativos e personalizados de ensino nas escolas e para a disponibilização de ferramentas de engagement para professores; e o projeto “Contentor Solar”, que contribui para a descarbonização da economia e promove a inovação no fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis.

O investimento é realizado em formato de empréstimo (crowdlending), sendo por isso devolvido ao longo do tempo, com um retorno adicional entre os 4% e os 7% do valor investido.

“As tendências apontam para uma crescente preocupação com a sustentabilidade do planeta, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Enquanto consumidores devemos repensar no impacto que queremos ter e optar por colaborar em modelos amigos de um futuro sustentável, fugindo ao consumismo, por exemplo. Foi a pensar no futuro de todos, que quisemos dar mais um poder às nossas mães: o de mudar o mundo”, sublinha Nuno Brito Jorge, CEO da GoParity.

A startup está também comprometida com reduzir a disparidade de género no mundo financeiro. Assim, a empresa vai contribuir com 5,00 euros para todos os cartões oferta para o Dia da Mãe. “Note-se que 25% investidores são mulheres (75% são homens) e representam 21% do total dos investimentos - na GoParity, há menos mulheres investidoras e investem menos. Relativamente aos promotores que procuram por financiamento para os seus projetos de sustentabilidade, dos 60, há 26 mulheres a liderar os projetos”, informa a empresa.

O cartão oferta (em formato digital) é encomendado no site da GoParity, a partir de cinco euros.

Após criar uma conta GoParity, as mães que recebem o cartão oferta podem utilizar o código e investir o montante que receberam ou complementar esse investimento com o montante adicional que pretenderem.

Selecionada a causa, a mãe, agora investidora, contribui para o montante total necessário para concretizar o projeto e passa a receber o valor do empréstimo e os juros mensalmente, durante o período acordado, tipicamente entre seis meses e oito anos (fixados pela plataforma, dependendo do projeto).

Além de poder dar vida a projetos de impacto social e ambiental e obter retorno com a boa ação, a GoParity também permite: criar planos de poupança para que o dinheiro depositado na plataforma (app para iOS e Android ou na internet esteja em constante rentabilização, vender e comprar carteiras de investidores, e ainda colocar o dinheiro em auto-investimento de acordo com as preferências do utilizador.