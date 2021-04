“A recente reabertura das lojas MO ao público foi acompanhada do lançamento de uma iniciativa de economia circular que permite aos clientes da marca trocar a sua máscara MOxAd-Tech por uma nova por apenas 1,00 euro”, somos informados em comunicado.

A iniciativa “pretende reduzir o desperdício, contribuindo para a promoção da economia circular, enquadrando-se projeto MOre. Este projeto reúne todas as ações de sustentabilidade da marca e pretende promover uma moda mais sustentável”, informa a mesma fonte, acrescentando que “todas as máscaras recolhidas serão direcionadas para reciclagem, assegurando uma segunda vida aos resíduos têxteis destas inovadoras máscaras nacionais”.

A entrega da máscara antiga e a compra de uma nova por 1,00 euro está já em vigor em todas as lojas MO em Portugal Continental.

Lançada no final de abril de 2020 no mercado nacional, a MOxAd-Tech apresenta-se como “a primeira máscara a nível mundial a inativar o vírus que causa a COVID-19, tendo superado com sucesso os testes realizados pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM)”.

Recorde-se que a MO lançou o projeto MOre, sob o qual decorrem todas as ações de sustentabilidade da marca a partir de 19 de abril de 2021.