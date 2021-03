"Unidos Contra o Desperdício" é um movimento que pretende alertar para perdas e desperdícios, incentivar e promover o consumo responsável, uma vez que mais de um terço de todos os alimentos produzidos no mundo acabam no lixo, alimentos esses responsáveis por 8% a 10% das emissões de gases com efeito estufa. Em Portugal há um milhão de toneladas de comida que nunca chega a ser consumida, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Em linha com os princípios do movimento "Unidos Contra o Desperdício", a Decathlon Portugal anunciou em comunicado que se posiciona em três frentes de combate ao desperdício alimentar.

Uma primeira frente de ação anunciada pela Decathlon Portugal passa pela “animação regular das operações e gestão de stock, com particular atenção sobre o posicionamento e controlo de validades dos artigos de nutrição desportiva, assim como aplicação de estratégia ‘first in, first out’”.

Acresce que a empresa assume a “criação de parcerias, como a existente com a Too Good to Go, para garantir que produtos em fim de validade ou com embalagem danificada, mas em condições de segurança alimentar e aptos para o consumo, possam ser comercializadas a um preço mais baixo”.

Finalmente, no que respeita à relação com a comunidade, a empresa compromete-se “com a doação de artigos de nutrição desportiva, em particular no último ano, a organizações da linha da frente no combate à pandemia”.

Recorde-se que 185 empresas e mais de 1700 particulares apoiam o movimento "Unidos Contra o Desperdício" que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o apoio institucional do Secretário-Geral da ONU, António Guterres.