Viveu sempre próximo do mar e, curiosamente, também foi nas suas ondas que conseguiu alguns dos seus maiores feitos profissionais. O que é o mar representa para si?

O mar é a minha vida. Não me consigo sequer imaginar a viver longe dele. Mesmo que não vá surfar, tenho de ir ao mar todos os dias...

Essa ligação ao mar tornou-o certamente numa pessoa mais atenta ao estado de conservação dos oceanos. Sente que a poluição marinha se agravou mais nos últimos anos ou é um problema antigo que agora ganhou mais mediatismo?

Há já algum tempo que vejo a poluição a atingir as nossas praias, pelo que não consigo afirmar com toda a certeza que hoje o problema é maior do que era antes. Isso não significa, contudo, que não tenhamos que agir. Ainda assim, a poluição não é o que mais me preocupa, ainda que seja indesmentível que exista...

Prepara-se para embarcar com a Maud Le Car numa aventura que pretende sensibilizar as pessoas e envolvê-las mais na luta pela proteção dos mares, dos ecossistemas marinhos e pela defesa de necessidades básicas, como a água potável, que muitas regiões de muitos países ainda não têm. Parte com que espírito e como é que o pretende fazer?

"Vamos tentar mudar mentalidades. O nosso planeta é magnífico mas é preciso cuidar dele. Foi com este estado de espírito que aceitámos de imediato participar nesta campanha de Dockers, que pretende sensibilizar as pessoas para a necessidade de não desperdiçarmos água.

Enquanto protagonista da nova campanha da marca de moda norte-americana Dockers, tem a missão de inspirar os outros a poupar água, a proteger os oceanos e a poupar o planeta. Mas, no seu dia a dia, em casa e em viagem, em termos práticos, o que é que faz? Tem hábitos ecológicos no seu quotidiano?

Faço algumas das coisas mais simples. Separo os resíduos, não poluo o meio ambiente e tento apanhar algum lixo do chão quando o vejo. São pequenos gestos que poderiam mudar muita coisa se toda a gente os adotasse. Nesta campanha com a Dockers, mostramos que, mesmo as coisas mais simples que podemos fazer no nosso quotidiano, podem ter um impacto positivo no planeta e, neste caso em concreto, da poupança de água.

A Dockers é, neste momento, uma das muitas marcas de roupa que se preocupam com a sustentabilidade do planeta. Sendo a moda uma das indústrias mais poluentes e também uma das que gasta mais água, já tem a preocupação de adaquirir vestuário, calçado e/ou acessórios de etiquetas que desenvolvem produtos mais ecológicos ou ainda está a fazer o processo de transição que muitos consumidores globais também têm vindo a fazer?

est, comme d’autres maintenant, une des marques de mode qui se preocupe avec la sustentabilité de la planete. La mode etant une des industries plus polluantes, avez-vous deja acheter des habits qui n’ont pas cette preocupation ou c’est une transition que vous, comme beaucoup d’autres persones, sont encore en train de faire?

Cela peut arriver on est pas parfait mais on essaie de le faire le moins possible. C’est pourquoi nous représentons une marque comme Dockers car elle correspond à nos convictions puisque c’est une marque qui aspire à un développement durable et qui utilise des matériaux éco-responsables.

- Nous sommes un projet editoriale portugais, connaissez-vous le Portugal? Si oui, quelles villes/regions avez vou deja visite, quele est votre opinion et avez vous une histoire/memoire speciale?

On va beaucoup sur ericeira c’est un super endroit avec de belle vagues, des gens super sympa, de la bonne nourriture et pas chère.

- On est en plein milieu de 2021. La pandemie a changé vos plans pour cette année? Qu’est-ce que vous etes en train de preparer, malgré tout?

Les compétitions reprennent petit à petit, mais Maud a aussi créé son association : Save La Mermaid. Elle fait des ramassage de déchets sur la plage qui se passent super bien, donc on espère pouvoir en faire plus.