A marca de jóias Aether, e uma das joalharias mais sustentáveis do mundo, anunciou o lançamento dos primeiros diamantes feitos de ar.

Através de uma tecnologia própria e exclusiva, a marca converte a poluição atmosférica de dióxido de carbono em belas pedras preciosas, que os seus joalheiros artesanais transformam em joias exclusivas e modernas.

A coleção, que convenientemente se chama Prazeres da Terra, fez tanto sucesso no seu lançamento que a joalharia teve de aumentar em seis vezes a sua produção.

A coleção visa definir o futuro das joias e define um padrão sem precedentes de sustentabilidade na indústria de diamantes.

A Aether acredita que o consumidor de luxo de hoje está mais consciente do que nunca do seu impacto e deseja envolver-se com marcas que se alinhem com os seus valores pessoais. Como tal, a responsabilidade social e ambiental está a escalar rapidamente na sua lista de prioridades.

O compromisso com a integridade e valores da marca estende-se igualmente à embalagem. Cada elemento é biodegradável, certificado como sustentável e/ou proveniente de materiais reciclados pós-consumo.