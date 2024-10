Back to Office é a nova coleção da ouriversaria Tavares, marca centenária especializada em diamantes e pedras preciosas, que pretende adicionar um toque de elegância e sofisticação aos seus looks do dia a dia.

Criada a pensar em todas as mulheres que não saem de casa sem colocar um par de brincos ou um anel, este lançamento é composto por 12 peças feitas em ouro, pérolas e diamantes que se destacam sua intemporalidade e requinte.

A tendência "quiet luxury" ("luxo discreto" em português) - caracterizada por peças sem logos e motivos onde, para além do design, corte e acabamento, são privilegiados materiais nobres e de qualidade - foi o ponto de partida para esta coleção que vai conquistar as amantes de joalharia.

Para os fãs de diamantes, a marca tem o colar, brincos e anel Constelação que se destacam pela sua simplicidade. Se é adepta de pérolas, o colar e pulseira Brisa são opções que lhe vão agradar. Já tanto a medalha e pulseira Tesouro assim como a medalha e anel Herança, feitas em ouro e adornadas com moedas, não vão deixar ninguém indiferente.

"A campanha desta coleção foi fotografada em ambiente de trabalho, lembrando as mulheres trabalhadoras e implacáveis dos filmes dos anos 90. Back to Office é o nome desta coleção, que foi pensada para usar dentro e fora do escritório, servindo de forma perfeita as mulheres dos dias de hoje", refere a Tavares, localizada na Póvoa do Varzim, em comunicado.

A coleção Back to Office já está disponível online e na loja física da marca.