“A razão é simples: quando há câmaras, há provas de crueldade a que muitos consumidores se opõem”, confessa a fotojornalista canadiana Jo-Anne McArthur, autora do livro HIDDEN, que reúne 200 imagens reveladoras por detrás da indústria animal.

40 fotógrafos de 16 países infiltraram-se em fábricas de criação intensiva e em matadouros para mostrar “os animais invisíveis”.

“Estes fotógrafos entraram em alguns dos lugares mais sombrios, mais perturbadores, em todo o mundo”, descreve o ator e ativista Joaquin Phoenix, no prefácio. Não pedem desculpa pelo que revelam. Mas, ao longo de 320 páginas, quiseram ir muito além do “choque”.

A intenção é mostrar criaturas conscientes que parecem ser invisíveis aos nossos olhos. Além de Jo-Anne, autora do projeto We Animals, participam do livro os fotojornalistas Aitor Garmendia, Andrew Skowron, Selene Magnolia, Luis Tato, Paul Hilton, Konraz Lozinski e Jan Van Ijken, entre outros que já desempenham trabalhos conhecidos denunciando a crueldade animal.

“Este livro foi inspirado na fotografia de guerra que moldou a história. Imagens de conflito e sofrimento desempenharam um papel crucial na exposição de atrocidades e na galvanização das massas. Biliões de animais sofrem desnecessariamente a cada dia dentro dos espaços que construímos. Acreditamos que agora é a hora de testemunhar isso”, defende Jo-Anne McArthur.

As imagens da fotogaleria abaixo não são aconselháveis aos mais sensíveis.