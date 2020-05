Eletrodomésticos vão ter nova etiqueta energética. As classes A+, A++ e A+++ vão acabar

Na nova etiqueta energética, os fabricantes deverão integrar um código QR, com um acesso direto a toda a informação sobre o produto. Ao digitalizar o código QR com o smartphone, o consumidor será encaminhado para uma base de dados gerida pela União Europeia (EPREL). Aqui poderá visualizar e fazer o download da ficha técnica para todos os aparelhos com a nova etiqueta. O acesso à base de dados também será possível via internet. Tem ainda a vantagem de tornar possível um maior controlo e fiscalização dos equipamentos por parte das autoridades.

A medida beneficia os consumidores porque permite escolher um produto ou equipamento com melhor desempenho energético e, assim, poupar eletricidade. Além disso, com a nova medida, a União Europeia promove a corrida para a inovação tecnológica. Os fabricantes terão de se esforçar por desenvolver equipamentos mais eficientes do que os atuais, de modo a alcançar a classe A.

Escala da etiqueta energética acompanha a evolução

Inicialmente, a nova etiqueta poderá ser colocada na interior da caixa do eletrodoméstico. A partir de março de 2021, terá de substituir a antiga, colada no produto e nas prateleiras das lojas e indicada também junto do produto, quando vendido no comércio online.

A classificação de A a G não será estática: será reavaliada regularmente, em função da evolução tecnológica. Quando vários equipamentos alcançarem a classe A, haverá um novo escalonamento das escalas, de modo a incentivar a pesquisa e a inovação tecnológica, em busca de produtos cada vez mais eficientes e poupados.

Escolher equipamentos mais eficientes e fazer um bom uso dos mesmos e da energia são passos essenciais para criar um planeta mais verde e sustentável.